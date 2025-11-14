В эту пятницу, 14 ноября, отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Для Украины эта проблема является очень острой – за последние 10 лет уровень заболеваемости диабетом у нас вырос сразу вполовину.

Министерство здравоохранения отмечает, что около 3% первичной инвалидности среди всего взрослого населения является следствием заболевания диабетом.

Почему у людей возникает диабет, кто имеет более высокий риск развития и как выявить это заболевание вовремя – Факты ICTV спросили у заведующей кафедрой общей медицины Академии Добробут и главного исследователя Клинических исследований Добробуту Светланы Болгарской.

Сейчас смотрят

Всемирный день борьбы с диабетом: статистика больных в Украине и мире

Кто имеет более высокий риск развития диабета – ответ эксперта

Почему диабет часто протекает незаметно: симптомы болезни

Каковы современные технологии лечения диабета

Можно ли предотвратить диабет второго типа

Всемирный день борьбы с диабетом: статистика больных в Украине и мире

Отметим, что диабет является хроническим заболеванием, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина.

Также он возникает, когда организм не может эффективно использовать уже выработанный инсулин.

Инсулин же является гормоном, регулирующим уровень глюкозы (сахара) в крови человека.

Как результат – при неконтролируемом диабете возникает гипергликемия (повышенный уровень глюкозы в сыворотке крови). Это приводит к поражению многих систем организма, особенно – нервов и кровеносных сосудов.

По данным ВОЗ, в настоящее время около 422 миллионов человек во всем мире страдают диабетом.

В свою очередь, в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) подсчитали, что по состоянию на ноябрь 2025 года в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) насчитывается 1 320 723 пациента с сахарным диабетом.

– В этом году – по состоянию на ноябрь – впервые сахарный диабет диагностировали 190 тысячам 903 пациентам. В прошлом году это число составляло 260 тысяч 242 пациента, – говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Наибольший рост заболеваемости заметили среди пациентов с диабетом 2 типа, который чаще всего диагностируют людям в возрасте 18-54 лет.

Между тем рост заболеваемости у пациентов в возрасте 65+ лет незначительный.

Ранее в Минздраве сообщали, что в 2023 году 531 200 человек в Украине получили диагноз сахарный диабет, в 2022 году – 489 934.

В прошлом году ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко, который отметил, что в последнее время отмечается тенденция к увеличению случаев диабета среди молодежи.

По его мнению, это связано с неблагоприятными изменениями в образе жизни и питании.

Кто имеет более высокий риск развития диабета – ответ эксперта

Врач Светлана Болгарская отметила, что риски заболевания диабетом зависят от того, о каком именно типе диабета идет речь.

– Общепринято, что у нас два типа сахарного диабета. Первый, наследственный, который поражает детей, и второй – приобретенный, – пояснила она.

По ее словам, наследственность здесь имеет огромное значение, и поэтому исследователи ищут возможность разработать препарат, который может отсрочить проявление сахарного диабета первого типа – Теплизумаб.

Врач отметила, что этот препарат уже одобрен FDA. Однако, по ее словам, о возможности полностью вылечиться от сахарного диабета первого типа речь не идет.

По ее словам, если у ребенка обнаружили антитела диабета-сетиогенные, то рано или поздно эта болезнь проявится, поэтому ее можно только задержать.

– Но в популяции преобладает сахарный диабет второго типа, когда речь идет об относительной инсулиновой недостаточности. То есть, свой инсулин вырабатывается, но за счет того, что есть определенная нечувствительность рецепторов периферических тканей, таких как мышечная ткань, клетки печени и т.д., есть нечувствительность к собственному инсулину. Поэтому собственный инсулин вырабатывается, в отличие от сахарного диабета первого типа, – разъяснила эксперт.

Она добавила, что к диабету второго типа склонны преимущественно люди, имеющие избыточный вес, соответствующую наследственность, генетическую предрасположенность.

– Далее, мы наблюдаем всплеск сахарного диабета второго типа, а также есть еще такой подтип, как латентный аутоиммунный диабет взрослых после ковида, – рассказала врач.

По ее словам, уже доказано, что ковид может стимулировать развитие сахарного диабета.

Поэтому если человек переболел ковидом и имеет в семье больных сахарным диабетом первого или второго типа, ему обязательно нужно профилактически обследоваться.

Почему диабет часто протекает незаметно: симптомы болезни

Главный исследователь Светлана Болгарская подчеркнула: второй тип сахарного диабета развивается медленно, поэтому часто пациенты могут даже не чувствовать, что они уже больны и, соответственно, не контролируют заболевание.

В результате, если люди не проходят профилактические обследования, могут развиться осложнения – в частности, синдром диабетической стопы.

Речь идет, по словам Болгарской, о трофических поражениях нижних конечностей, с которыми люди попадают в хирургический стационар, где пациенту ставят диагноз сахарного диабета, то есть высокий уровень глюкозы в крови.

Часто офтальмологи смотрят на глазное дно и видят типичные изменения, после которых призывают провериться на счет развития сахарного диабета.

Она добавила, что гинекологи и урологи тоже могут заметить неспецифические воспалительные процессы, которые показывают, что не все хорошо с углеводным обменом.

– И тогда уже пациенты идут, сдают глюкозу крови, сдают такой показатель, как гликозилированный гемоглобин, и у них диагностируется либо преддиабет, либо диабет, – рассказала врач.

По ее словам, если человеку часто хочется сладкого, несмотря на распространенные предрассудки, это еще не означает, что он будет болеть сахарным диабетом.

Это может свидетельствовать о низком уровне железа и требует дополнительных исследований.

Наиболее распространенные симптомы диабета:

повышенная жажда, сухость во рту;

слабость, постоянное чувство усталости;

нарушение зрения;

онемение конечностей, покалывание в руках и ногах;

медленное заживление порезов и язв;

резкая потеря веса;

лишний вес;

колебания веса;

плохое состояние кожи;

неспецифические заболевания половых органов, воспалительные процессы;

частое мочеиспускание.

Врач призвала обязательно проходить профилактические обследования и сообщила, что скоро будет проводиться национальный чек-ап по поводу повышенного артериального давления среди населения, достигшего возраста 40+.

Она добавила, что там также предусмотрен скрининг на наличие сахарного диабета.

Светлана Болгарская подчеркнула – стоит проверять здоровье каждый год, причем до 40 и после эти проверки будут несколько разными.

Среди таких проверок, по ее словам, есть определение уровня гликозилированного гемоглобина.

– Этот показатель демонстрирует, насколько высокий уровень глюкозы крови или нормальный уровень глюкозы крови был за последние три месяца. Это очень важный показатель, это критерий постановки диагноза сахарного диабета. И если хотя бы один раз в год человек сдал этот показатель, независимо от возраста, это уже считается хорошей инициативой и заботой о себе, – резюмировала она.

Отдельно эксперт выделила беременных, у которых развивался диабет во время вынашивания плода. Несмотря на то, что количество таких пациенток увеличилось, врач успокоила, что их диабет после родов проходит и не требует ни особых коррекций, ни усилий.

Однако таких женщин предупреждают, чтобы они обязательно проходили контроль каждый год.

Каковы современные технологии лечения диабета

В настоящее время для контроля диабета часто используют сенсоры – непрерывные мониторинги глюкозы крови, которые показывают, какие продукты вызывают резкое повышение глюкозы крови и позволяют больным контролировать свое питание.

Болгарская сообщила, что больной видит свои показатели time in range – то есть сколько времени в сутки у пациента нормальные показатели, а также – каковы рекомендуемые показатели.

По ее словам, хотя мы и не можем вылечить диабет, его можно компенсировать, что дает человеку возможность жить нормальной жизнью без осложнений.

– Для нас очень важен самоконтроль. Понимаете, не всегда же пациент находится рядом со своим врачом, не всегда есть возможность посоветоваться с врачом. А так наши пациенты молодцы, они обучены и сами контролируют свое заболевание, в частности с помощью этих сенсоров, – рассказала она.

Врач добавила, что в случае сахарного диабета первого типа есть смысл устанавливать инсулиновые помпы, которые постоянно совершенствуются.

Часть из них помогают прекратить базальный инсулин, чтобы не развилась гипогликемия.

Кроме того, с помпами дозировка очень точная – это намного лучше, чем когда ты вводишь инсулин с помощью шприц-ручек.

Эксперт уточнила, что покупать такие помпы нужно за собственные средства, поэтому позволить себе их могут далеко не все.

Для людей с диабетом второго типа используют много доступных препаратов – в частности, комбинированная инсулинотерапия в сочетании с агонистами глюкагоноподобного пептида-1.

Она добавила, что в Украине пациенты могут бесплатно получать инъекционные препараты для того, чтобы контролировать заболевание.

Также фармацевтические компании представляют новые препараты, которые, например, вводятся один раз в неделю или помогают лечить ожирение.

Так, в январе 2026 года в Украину официально войдет Оземпик.

Кроме того, ведутся экспериментальные разработки в регенеративной медицине – речь идет о стволовых клетках для лечения диабета.

Можно ли предотвратить диабет второго типа

Заведующая кафедрой Болгарская подчеркнула – лучший способ предотвратить развитие диабета это проверки организма, а также – следить за весом.

– Однако мы не можем избежать ни стрессов, ни каких-то таких моментов с вирусными заболеваниями. Видите ли, ковид стал причиной увеличения количества пациентов с сахарным диабетом. Действительно, нужно стараться, какие бы условия ни были в нашей жизни, контролировать свой вес, следить за тем, что мы едим, – сообщила врач.

Она добавила, что и без проверок даже смежные врачи, к которым обращаются по другим вопросам, могут диагностировать диабет, однако это произойдет, когда болезнь уже проявилась.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.