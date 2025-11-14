Цієї п’ятниці, 14 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Для України ця проблема є дуже гострою – за останні 10 років рівень захворюваності на діабет у нас зріс одразу вполовину.

Міністерство охорони здоров’я зазначає, що близько 3% первинної інвалідності серед усього дорослого населення є наслідком захворювання на діабет.

Чому у людей виникає діабет, хто має вищий ризик розвитку та як виявити це захворювання вчасно – Факти ICTV запитали у завідувачки кафедри загальної медицини Академії Добробут та головної дослідниці Клінічних досліджень Добробуту Світлани Болгарської.

Зараз дивляться

Всесвітній день боротьби з діабетом: статистика хворих в Україні та світі

Хто має вищий ризик розвитку захворювання на діабет – відповідь експерта

Чому діабет часто протікає непомітно: симптоми хвороби

Якими є сучасні технології лікування діабету

Чи можна запобігти діабету другого типу

Всесвітній день боротьби з діабетом: статистика хворих в Україні та світі

Зауважимо, що діабет є хронічним захворюванням, при якому підшлункова залоза не виробляє достатню кількість інсуліну.

Також він виникає, коли організм не може ефективно використовувати уже вироблений інсулін.

Інсулін же є гормоном, що регулює рівень глюкози (цукру) в крові людини.

Як результат – при неконтрольованому діабеті виникає гіперглікемія (підвищений рівень глюкози в сироватці крові). Це призводить до ураження багатьох систем організму, особливо – нервів та кровеносних судин.

За даними ВООЗ наразі біля 422 мільйонів людей у всьому світі страждають на діабет.

Своєю чергою у Національній службі здоров’я України (НСЗУ) підрахували, що станом на листопад 2025 року в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) налічується 1 320 723 пацієнтів із цукровим діабетом.

– Цьогоріч – станом на листопад – вперше цукровий діабет діагностували 190 тисячам 903 пацієнтам. Торік це число становило 260 тисяч 242 пацієнти, – йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

Найбільше зростання захворюваності помітили серед пацієнтів на діабет 2 типу, який діагностують найчастіше людям віком 18-54 років.

Тим часом зростання захворюваності у пацієнтів віком 65 + років є незначним.

Раніше у МОЗ повідомляли, що 2023 року 531 200 людей в Україні отримали діагноз цукровий діабет, 2022 року – 489 934.

Минулого року ситуацію прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який зауважив, що останнім часом відзначається тенденція до збільшення випадків діабету серед молоді.

На його думку, це пов’язано з несприятливими змінами у способі життя та харчуванні.

Хто має вищий ризик розвитку захворювання на діабет – відповідь експерта

Лікарка Світлана Болгарська зауважила, що ризики захворювання на діабет залежать від того, про який саме тип діабету йдеться.

– Загально прийнято, що у нас два типи цукрового діабету. Перший, спадковий, який вражає дітей, і другий – набутий, – пояснила вона.

За її словами, спадковість тут має величезне значення і тому дослідники шукають можливість розробити препарат, який може відтермінувати маніфестацію цукрового діабету першого типу – Теплизумаб.

Лікар зазначила, що цей препарат уже схвалений FDA. Однак про можливість повністю вилікуватися від цукрового діабету першого типу мова не йде.

За її словами, якщо у дитини виявили антитіла діабета-сетіогені, то рано чи пізно ця хвороба маніфестує, тож її можна тільки затримати.

– Але в популяції переважає цукровий діабет другого типу, коли йдеться про відносну інсулінову недостатність. Тобто, свій інсулін виробляється, але за рахунок того, що є певна нечутливість рецепторів периферічних тканин, таких як м’язева тканина, клітини печінки, тощо, є нечутливість до власного інсуліну. Тож власний інсулін виробляється, на відміну від цукрового діабету першого типу, – роз’яснила експерт.

Вона додала, що до діабету другого типу схильні переважно люди, які мають надлишок ваги, відповідну спадковість, генетичну схильність.

– Далі, ми спостерігаємо сплеск цукрового діабету другого типу, а також є ще такий підтип, як латентний аутоімунний діабет дорослих після ковіду, – розповіла лікар.

За її словами, уже доведено, що ковід може стимулювати розвиток цукрового діабету.

Тож якщо людина перехворіла на ковід і має в родині хворих на цукровий діабет першого або другого типу, їй обов’язково треба профілактично обстежитися.

Чому діабет часто протікає непомітно: симптоми хвороби

Головна дослідниця Світлана Болгарська наголосила: другий тип цукрового діабету розвивається повільно, тож часто пацієнти можуть навіть не відчувати, що вони вже хворі і, відповідно, не контролюватимуть захворювання.

В результаті, якщо люди не проходять профілактичні обстеження, можуть розвинутися ускладнення – зокрема, синдром діабетичної стопи.

Йдеться, за словами Болгарської, про трофічні ураження нижніх кінцівок, з якими люди потрапляють в хірургічний стаціонар, де пацієнту встановлюють діагноз цукрового діабету, тобто високий рівень глюкози крові.

Часто офтальмологи дивляться на очне дно і бачать типові зміни, після яких закликають перевіритися на рахунок розвитку цукрового діабету.

Вона додала, що гінекологи та урологи теж можуть помітити неспецифічні запальні процеси, які показують, що не все добре з вуглеводним обміном.

– І тоді вже пацієнти йдуть, здають глюкозу крові, здають такий показник, як глікозильований гемоглобін, і у них діагностується або переддіабет, або діабет, – розповіла лікарка.

За її словами, якщо людині часто хочеться солодкого, попри поширені упередження, це ще не означає, що вона хворітиме на цукровий діабет.

Це може свідчити про низький рівень заліза і потребує додаткових досліджень.

Найбільш поширені симптоми діабету:

підвищена спрага, сухість у роті;

слабкість, постійне почуття втоми;

порушення зору;

оніміння кінцівок, поколювання в руках та ногах;

повільне загоєння порізів та виразок;

різка втрата ваги;

зайва вага;

коливання ваги;

поганий стан шкіри;

неспецифічні захворювання статевих органів, запальні процеси;

часте сечовипускання.

Лікарка закликала обов’язково проходити профілактичні обстеження і повідомила, що скоро буде проводитися національний чекап стосовно підвищеного артеріального тиску серед населення, яке досягло віку 40+.

Вона додала, що там закладено також скринінг на наявність цукрового діабету.

Світлана Болгарська наголосила – варто перевіряти здоров’я щороку, при чому до 40 і після ці перевірки будуть дещо різними.

Серед таких перевірок, за її словами, є визначення рівня глікозильованого гемоглобіну.

– Цей показник демонструє, наскільки високий рівень глюкози крові або нормальний рівень глюкози крові був за останні три місяці. Це дуже важливий показник, це є критерієм постановки діагнозу цукрового діабету. І якщо хоча б один раз на рік людина здала цей показник, незалежно від віку, це уже вважається гарною ініціативою та піклуванням про себе, – резюмувала вона.

Окремо експерт розповіла про вагітних, у яких розвивався діабет під час виношування плоду. Попри те, що кількість таких пацієнток побільшала, лікарка заспокоїла, що їхній діабет після пологів проходить і не потребує ані особливих корекцій, ані зусиль.

Однак таких жінок попереджають, щоб вони обов’язково проходили контроль щороку.

Якими є сучасні технології лікування діабету

Наразі для контролю за діабетом часто використовують сенсори – безперервні моніторинги глюкози крові, які показують, які продукти викликають різке підвищення глюкози крові та дозволяють хворим контролювати своє харчування.

Світлана Болгарська повідомила, що хворий бачить свої показники time in range – тобто скільки часу за добу у пацієнта нормальні показники, а також – якими є рекомендовані показники.

За її словами, хоча ми й не можемо вилікувати діабет, його можна компенсувати, що дає людині змогу жити нормальним життям без ускладнень.

– Нам дуже важливий самоконтроль. Розумієте, не завжди ж пацієнт перебуває біля свого лікаря, не завжди є змога порадитися з лікарем. А так наші пацієнти молодці, вони навчені і вони контролюють своє захворювання, зокрема за допомогою цих сенсорів, – розповіла вона.

Лікарка додала, що у випадку цукрового діабету першого типу є сенс встановлювати інсулінові помпи, які постійно вдосконалюються.

Частина з них допомагають припиняти базальний інсулін, щоб не розвинулася гіпоглікемія.

Крім того, з помпами дозування дуже точне – це набагато краще, ніж коли ти вводиш інсулін за допомогою шприц-ручок.

Експерт уточнила, що купувати такі помпи потрібно за власні кошти, тож дозволити собі їх можуть далеко не всі.

Для людей з діабетом другого типу використовують багато доступних препаратів – зокрема, комбінована інсулінотерапія в поєднанні з агоністами глюкагоноподібного пептиду-1.

Вона додала, що в Україні пацієнти можуть безкоштовно отримувати ін’єкційні препарати для того, щоб контролювати захворювання.

Також фармацевтичні компанії презентують нові препарати, які, до прикладу, вводяться один раз на тиждень або ж допомагають лікувати ожиріння.

Так, в січні 2026 року в Україну офіційно зайде Оземпік.

Крім того, ведуться експериментальні розробки в регенеративній медицині – йдеться про стовбурові клітини для лікування діабету.

Чи можна запобігти діабету другого типу

Завкафедри Світлана Болгарська наголосила, що найкращий спосіб запобігти розвитку діабету – це перевірки організму, а також – пильнування за вагою.

– Проте ми не можемо уникнути ані стрестів, ані якихось таких моментів з вірусними захворюваннями. Бачите, ковід став причиною збільшення кількості пацієнтів з цукровим діабетом. Дійсно, треба намагатися, хай які умови в нашому житті є, контролювати свою вагу, зважати на те, що ми їмо, – повідомила лікарка.

Вона додала, що й без перевірок навіть суміжні лікарі, до яких звертаються з інших питань, можуть діагностувати діабет, однак це станеться коли хвороба вже маніфестувала.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.