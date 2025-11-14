Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Цукровий діабет стрімко молодшає: симптоми і як вчасно розпізнати хворобу
Цієї п’ятниці, 14 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Для України ця проблема є дуже гострою – за останні 10 років рівень захворюваності на діабет у нас зріс одразу вполовину.
Міністерство охорони здоров’я зазначає, що близько 3% первинної інвалідності серед усього дорослого населення є наслідком захворювання на діабет.
Чому у людей виникає діабет, хто має вищий ризик розвитку та як виявити це захворювання вчасно – Факти ICTV запитали у завідувачки кафедри загальної медицини Академії Добробут та головної дослідниці Клінічних досліджень Добробуту Світлани Болгарської.
Всесвітній день боротьби з діабетом: статистика хворих в Україні та світі
Хто має вищий ризик розвитку захворювання на діабет – відповідь експерта
Чому діабет часто протікає непомітно: симптоми хвороби
Якими є сучасні технології лікування діабету
Чи можна запобігти діабету другого типу
Всесвітній день боротьби з діабетом: статистика хворих в Україні та світі
Зауважимо, що діабет є хронічним захворюванням, при якому підшлункова залоза не виробляє достатню кількість інсуліну.
Також він виникає, коли організм не може ефективно використовувати уже вироблений інсулін.
Інсулін же є гормоном, що регулює рівень глюкози (цукру) в крові людини.
Як результат – при неконтрольованому діабеті виникає гіперглікемія (підвищений рівень глюкози в сироватці крові). Це призводить до ураження багатьох систем організму, особливо – нервів та кровеносних судин.
За даними ВООЗ наразі біля 422 мільйонів людей у всьому світі страждають на діабет.
Своєю чергою у Національній службі здоров’я України (НСЗУ) підрахували, що станом на листопад 2025 року в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) налічується 1 320 723 пацієнтів із цукровим діабетом.
– Цьогоріч – станом на листопад – вперше цукровий діабет діагностували 190 тисячам 903 пацієнтам. Торік це число становило 260 тисяч 242 пацієнти, – йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.
Найбільше зростання захворюваності помітили серед пацієнтів на діабет 2 типу, який діагностують найчастіше людям віком 18-54 років.
Тим часом зростання захворюваності у пацієнтів віком 65 + років є незначним.
Раніше у МОЗ повідомляли, що 2023 року 531 200 людей в Україні отримали діагноз цукровий діабет, 2022 року – 489 934.
Минулого року ситуацію прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який зауважив, що останнім часом відзначається тенденція до збільшення випадків діабету серед молоді.
На його думку, це пов’язано з несприятливими змінами у способі життя та харчуванні.
Хто має вищий ризик розвитку захворювання на діабет – відповідь експерта
Лікарка Світлана Болгарська зауважила, що ризики захворювання на діабет залежать від того, про який саме тип діабету йдеться.
– Загально прийнято, що у нас два типи цукрового діабету. Перший, спадковий, який вражає дітей, і другий – набутий, – пояснила вона.
За її словами, спадковість тут має величезне значення і тому дослідники шукають можливість розробити препарат, який може відтермінувати маніфестацію цукрового діабету першого типу – Теплизумаб.
Лікар зазначила, що цей препарат уже схвалений FDA. Однак про можливість повністю вилікуватися від цукрового діабету першого типу мова не йде.
За її словами, якщо у дитини виявили антитіла діабета-сетіогені, то рано чи пізно ця хвороба маніфестує, тож її можна тільки затримати.
– Але в популяції переважає цукровий діабет другого типу, коли йдеться про відносну інсулінову недостатність. Тобто, свій інсулін виробляється, але за рахунок того, що є певна нечутливість рецепторів периферічних тканин, таких як м’язева тканина, клітини печінки, тощо, є нечутливість до власного інсуліну. Тож власний інсулін виробляється, на відміну від цукрового діабету першого типу, – роз’яснила експерт.
Вона додала, що до діабету другого типу схильні переважно люди, які мають надлишок ваги, відповідну спадковість, генетичну схильність.
– Далі, ми спостерігаємо сплеск цукрового діабету другого типу, а також є ще такий підтип, як латентний аутоімунний діабет дорослих після ковіду, – розповіла лікар.
За її словами, уже доведено, що ковід може стимулювати розвиток цукрового діабету.
Тож якщо людина перехворіла на ковід і має в родині хворих на цукровий діабет першого або другого типу, їй обов’язково треба профілактично обстежитися.
Чому діабет часто протікає непомітно: симптоми хвороби
Головна дослідниця Світлана Болгарська наголосила: другий тип цукрового діабету розвивається повільно, тож часто пацієнти можуть навіть не відчувати, що вони вже хворі і, відповідно, не контролюватимуть захворювання.
В результаті, якщо люди не проходять профілактичні обстеження, можуть розвинутися ускладнення – зокрема, синдром діабетичної стопи.
Йдеться, за словами Болгарської, про трофічні ураження нижніх кінцівок, з якими люди потрапляють в хірургічний стаціонар, де пацієнту встановлюють діагноз цукрового діабету, тобто високий рівень глюкози крові.
Часто офтальмологи дивляться на очне дно і бачать типові зміни, після яких закликають перевіритися на рахунок розвитку цукрового діабету.
Вона додала, що гінекологи та урологи теж можуть помітити неспецифічні запальні процеси, які показують, що не все добре з вуглеводним обміном.
– І тоді вже пацієнти йдуть, здають глюкозу крові, здають такий показник, як глікозильований гемоглобін, і у них діагностується або переддіабет, або діабет, – розповіла лікарка.
За її словами, якщо людині часто хочеться солодкого, попри поширені упередження, це ще не означає, що вона хворітиме на цукровий діабет.
Це може свідчити про низький рівень заліза і потребує додаткових досліджень.
Найбільш поширені симптоми діабету:
- підвищена спрага, сухість у роті;
- слабкість, постійне почуття втоми;
- порушення зору;
- оніміння кінцівок, поколювання в руках та ногах;
- повільне загоєння порізів та виразок;
- різка втрата ваги;
- зайва вага;
- коливання ваги;
- поганий стан шкіри;
- неспецифічні захворювання статевих органів, запальні процеси;
- часте сечовипускання.
Лікарка закликала обов’язково проходити профілактичні обстеження і повідомила, що скоро буде проводитися національний чекап стосовно підвищеного артеріального тиску серед населення, яке досягло віку 40+.
Вона додала, що там закладено також скринінг на наявність цукрового діабету.
Світлана Болгарська наголосила – варто перевіряти здоров’я щороку, при чому до 40 і після ці перевірки будуть дещо різними.
Серед таких перевірок, за її словами, є визначення рівня глікозильованого гемоглобіну.
– Цей показник демонструє, наскільки високий рівень глюкози крові або нормальний рівень глюкози крові був за останні три місяці.
Це дуже важливий показник, це є критерієм постановки діагнозу цукрового діабету. І якщо хоча б один раз на рік людина здала цей показник, незалежно від віку, це уже вважається гарною ініціативою та піклуванням про себе, – резюмувала вона.
Окремо експерт розповіла про вагітних, у яких розвивався діабет під час виношування плоду. Попри те, що кількість таких пацієнток побільшала, лікарка заспокоїла, що їхній діабет після пологів проходить і не потребує ані особливих корекцій, ані зусиль.
Однак таких жінок попереджають, щоб вони обов’язково проходили контроль щороку.
Якими є сучасні технології лікування діабету
Наразі для контролю за діабетом часто використовують сенсори – безперервні моніторинги глюкози крові, які показують, які продукти викликають різке підвищення глюкози крові та дозволяють хворим контролювати своє харчування.
Світлана Болгарська повідомила, що хворий бачить свої показники time in range – тобто скільки часу за добу у пацієнта нормальні показники, а також – якими є рекомендовані показники.
За її словами, хоча ми й не можемо вилікувати діабет, його можна компенсувати, що дає людині змогу жити нормальним життям без ускладнень.
– Нам дуже важливий самоконтроль. Розумієте, не завжди ж пацієнт перебуває біля свого лікаря, не завжди є змога порадитися з лікарем. А так наші пацієнти молодці, вони навчені і вони контролюють своє захворювання, зокрема за допомогою цих сенсорів, – розповіла вона.
Лікарка додала, що у випадку цукрового діабету першого типу є сенс встановлювати інсулінові помпи, які постійно вдосконалюються.
Частина з них допомагають припиняти базальний інсулін, щоб не розвинулася гіпоглікемія.
Крім того, з помпами дозування дуже точне – це набагато краще, ніж коли ти вводиш інсулін за допомогою шприц-ручок.
Експерт уточнила, що купувати такі помпи потрібно за власні кошти, тож дозволити собі їх можуть далеко не всі.
Для людей з діабетом другого типу використовують багато доступних препаратів – зокрема, комбінована інсулінотерапія в поєднанні з агоністами глюкагоноподібного пептиду-1.
Вона додала, що в Україні пацієнти можуть безкоштовно отримувати ін’єкційні препарати для того, щоб контролювати захворювання.
Також фармацевтичні компанії презентують нові препарати, які, до прикладу, вводяться один раз на тиждень або ж допомагають лікувати ожиріння.
Так, в січні 2026 року в Україну офіційно зайде Оземпік.
Крім того, ведуться експериментальні розробки в регенеративній медицині – йдеться про стовбурові клітини для лікування діабету.
Чи можна запобігти діабету другого типу
Завкафедри Світлана Болгарська наголосила, що найкращий спосіб запобігти розвитку діабету – це перевірки організму, а також – пильнування за вагою.
– Проте ми не можемо уникнути ані стрестів, ані якихось таких моментів з вірусними захворюваннями. Бачите, ковід став причиною збільшення кількості пацієнтів з цукровим діабетом. Дійсно, треба намагатися, хай які умови в нашому житті є, контролювати свою вагу, зважати на те, що ми їмо, – повідомила лікарка.
Вона додала, що й без перевірок навіть суміжні лікарі, до яких звертаються з інших питань, можуть діагностувати діабет, однак це станеться коли хвороба вже маніфестувала.