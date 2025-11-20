Война оказывает катастрофическое влияние на эндокринную систему украинцев – из-за постоянного стресса количество больных растет, а болезни “молодеют”.

Эндокринологи фиксируют ухудшение репродуктивной функции как у женщин, так и у мужчин, увеличение случаев онкологии щитовидной железы на 15%, а научное исследование украинских ученых показало рост больных диабетом 2 типа в два раза.

По мнению эндокринологов, война окажет негативное влияние на украинскую нацию и в будущем.

Чтобы этого не произошло, действовать нужно уже сейчас – на этом настаивают харьковские врачи из Института проблем эндокринной патологии имени Данилевского НАМН Украины.

Война вызвала всплеск онкологических заболеваний

В клинике Института проблем эндокринной патологии имени Данилевского в операционный день все расписано по часам – пациентов один за другим доставляют в операционные.

Например, у одной из прооперированных пациенток – 54-летней женщины – онкологию щитовидной железы обнаружили вовремя – на первой стадии, что помогло сохранить орган.

– Своевременное выявление болезни является гарантией полного выздоровления, – отмечает онкохирург и исполняющий обязанности медицинского директора Института Константин Побеленский. – На первой стадии мы можем удалить часть доли с опухолью и оставить здоровую часть щитовидной железы для ее дальнейшей нормальной гормональной активности.

До полномасштабной войны в Институт проблем эндокринной патологии, расположенный в Харькове, приезжали лечиться со всей Украины.

Сейчас, несмотря на то, что сотни тысяч людей эвакуировались, а основную часть пациентов составляют жители Харьковской области, пациентов в больнице стало в два раза больше.

– За годы полномасштабной войны вдвое увеличились случаи аутоиммунных процессов. Это, в частности, диффузно-токсический зоб и рак щитовидной железы (количество случаев выросло на 15%), – говорит Константин Побеленский.

Его 54-летнюю пациентку, продолжает врач, спасло то, что женщина проходила регулярные обследования. Однако все чаще пациенты лечатся самостоятельно, посоветовавшись с искусственным интеллектом, а это делать категорически нельзя.

– Ни в коем случае не нужно спрашивать у ChatGPT! У нас был случай, когда мы загрузили два цитологических исследования – это те, где мы устанавливаем злокачественность по клеткам. Тот же рисунок загрузили в ChatGPT дважды, и в первом случае он выдал онкологию, а во втором – полностью доброкачественное заключение, – говорит Константин Побеленский.

Институт занимался изучением влияния Первой и Второй мировых войн на эндокринную систему человека. Сейчас исследует изменения, которые вызвало полномасштабное вторжение.

Они катастрофические, говорят ученые. Уже сейчас фиксируют увеличение аутоиммунных заболеваний, онкологии, изменения в молочных железах как у мужчин, так и у женщин, а также снижение репродуктивной функции.

Первая и главная причина – перманентный стресс

Потеря близких, тревоги, недосыпание, эвакуации – все это сказывается на эндокринной системе человека, рассказывает старший научный сотрудник, врач-эндокринолог Института проблем эндокринной патологии имени Данилевского Роман Николаев.

Это выливается в сахарный диабет – уже сейчас им болеет каждый десятый украинец, и дальше ситуация будет ухудшаться, убежден врач.

– Стресс вырабатывает гормоны, стероидные гормоны, которые имеют контринсулярное действие. Эти гормоны блокируют наш инсулин. Он всасывается не так хорошо, как если бы гормоны были в норме. Стресс – это не только гормоны, это еще и нервное воздействие, то есть очень много факторов, почему именно стресс может вызывать сахарный диабет. Это прежде всего стрессовые гормоны: кортизол, адреналин, норадреналин. Все это может повышать сахар в крови, – говорит Роман Николаев.

На печальную статистику повлиял и Covid-19. В клинике фиксируют ухудшение состояния у пациентов, которые нуждались в медикаментозном лечении коронавируса.

– Когда пациентам вводят дексаметазон, преднизалон, как, например, во время Covid-19 пациентам вводили эти гормоны, то у пациентов сахар в крови без диабета становился 15-20. И так выявляли преддиабет, – объясняет Роман Николаев.

Люди “заедают стресс”

На изменения в эндокринной системе влияет и неправильное питание – ученые наблюдают массовый набор веса у пациентов, рассказывает директор Института проблем эндокринной патологии имени Данилевского Екатерина Мисюра.

– Катастрофически возросло количество нарушений углеводного обмена, в том числе и сахарного диабета второго типа. За годы войны изменилась и статистика по случаям сахарного диабета первого типа. Большинство наших пациентов, извините, “заедает” стресс, и это влияет и на сердечно-сосудистую заболеваемость, и на случаи инсультов и инфарктов, – говорит Екатерина Мисюра.

В клинике ввели школу рационального питания, где учат пациентов культуре употребления пищи.

– У нас есть центр коррекции веса, где разрабатывают индивидуальную диету для каждого пациента как с нарушениями углеводного обмена, то есть перед диабетом, так и с сахарным диабетом, избыточным весом, потому что сегодня очень большое количество пациентов за годы войны набрало лишний вес, – говорит директор Института.

Сахарный диабет опасен осложнениями. Он поражает сердце, почки, глаза и приводит к ранней инвалидизации и смерти.

– Сахарный диабет во всем мире – это знак, равный ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, онкопатологии и летальности от ишемических, геморрагических инсультов и инфарктов миокарда, – говорит Екатерина Мисюра.

Неконтролируемый прием антидепрессантов

Часто люди не могут справиться со стрессом и сами себе назначают антидепрессанты, а это опасно, объясняет заведующая хирургическим отделением клиники Института проблем эндокринной патологии имени Данилевского Ирина Вьюн.

– При приеме антидепрессантов вырабатывается в большом количестве пролактин. Происходят изменения в грудных железах как у женщин, так и у мужчин, даже молодого возраста. И неважно, хоть это 50 лет, хоть 20 лет. Очень много приема антидепрессантов на фоне событий, которые происходят у нас за последние несколько лет, – говорит Ирина Вьюн.

Поэтому в Институте открыли хирургическое отделение, которое охватывает всех специалистов, связанных с этими патологиями. Это и гинеколог, эндокринолог, маммолог, хирург. То есть работает мультидисциплинарная команда. А также открывают маммологический центр.

– Мы можем не растягивать это на месяцы, как это бывает в повседневной жизни, к сожалению, а можем сделать за несколько дней или даже за один день: посмотрел маммолог, гинеколог, эндокринолог, хирург и решили, что именно нужно делать с пациентом. А не так, как бывает – где-то в клинике прооперировали, например, гинекомастию, но даже не решали вопрос, с чем это связано. А мы больше решаем причину, а потом, что с этим пациентом делать, – говорит Ирина Вьюн.

Вредные вещества в взрывчатых веществах

Влияют на эндокринную систему и загрязнение экологии. Украина стала полигоном для испытания российского оружия – оккупанты использовали все возможные типы вооружения, убивая украинцев, за исключением разве что ядерного оружия. Через воздух, почву, воду вредные металлы попадают в организм человека и это вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

– Это также важная составляющая. Мы изучаем влияние экологических факторов, изменения экологии Харьковской области, связанные с военными действиями и применением различных видов поражения. И это действительно проблема, которая очень интересует и западных ученых, западных клиницистов. К сожалению, у нас есть такой негативный опыт войны, и мы его изучаем, – говорит директор Института Екатерина Мисюра.

Проблемы больных

Люди часто обращаются с запущенными заболеваниями. На оккупированных территориях и в зоне, приближенной к боевым действиям, жители не имеют надлежащей медицинской помощи, не диагностируются и узнают о болезнях, когда попадают в больницы в критическом состоянии, говорят врачи.

Есть проблемы и в тылу. Государство обеспечивает пациентов инсулинами, но тест-полоски для контроля уровня глюкозы программа реимбурсации обеспечивает только для диабетиков 1 типа.

– Пациент со вторым типом диабета – инсулинозависимый. Он вводит инсулин, но он диабетик со вторым типом, и мы не можем ему выдать рецепт на реимбурсацию тест-полосок, хотя он такой же пациент, он так же вводит инсулин, как и пациент с первым типом, – говорит Роман Николаев.

В европейских странах редко используют тест-полоски, говорит врач. В основном на тело устанавливают датчик, который круглосуточно показывает уровень сахара в крови.

– В европейских странах около пяти-шести представителей этого мониторинга, а у нас, к сожалению, есть только один представитель в Украине. Другие представители есть, но все это неофициально, и пациенты покупают “с рук” эти препараты, эти мониторы. Это не повредит им, но пациенты вынуждены покупать их “с рук”, – говорит Николаев.

Есть также проблема с современными таблетированными лекарствами для диабетиков.

– Есть современные препараты, которые берегут почки, сердце, другие органы. И они не только лечат сахар в крови, их одновременно назначают кардиологи – для лечения сердца, нефрологи – для лечения почек. Их стоимость ориентировочно около 1000 грн в месяц. Но они не подлежат реимбурсации, и отдельные пациенты, к сожалению, не могут себе позволить купить эти препараты, – говорит Роман Николаев.

Отразится на будущих поколениях

В течение 20 лет в Институте исследуют влияние стресса на беременных. Война может отразиться на будущих поколениях, потому что большое количество беременных находятся в постоянном стрессе, говорит профессор Екатерина Мисюра.

– У нас доказано, что те беременные женщины, которые сегодня в условиях военного положения, в условиях бомбардировок находятся в стрессовом состоянии, их потомки, их дети через 10-15-20 лет с большой вероятностью будут иметь те или иные эндокринные расстройства. И об этом нужно говорить, это нужно профилактировать, – подчеркивает профессор.

Ученые института уже работают над профилактикой осложнений и внедряют рекомендации в практику семейных врачей.

Эта проблема беспокоит и европейцев – в Институт приезжают ученые из-за рубежа и изучают опыт харьковских коллег. Важно объединить усилия, чтобы избежать негативных последствий в будущем, говорит профессор Екатерина Мисюра.

– Даже до войны 70% случаев сахарного диабета второго типа диагностировались уже на этапе осложнений, что катастрофически увеличивает расходы нашей страны на здравоохранение. В европейских странах в среднем 10-15% всех расходов на здравоохранение – это расходы на лечение сахарного диабета, и особенно его осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому на сегодняшний день наши ученые, наш Институт занимает активную позицию по изучению особенностей эндокринных нарушений именно в условиях этой войны, – говорит Екатерина Мисюра.

Маячки для пациентов

Пациентам советуют обратить внимание на изменения в организме:

увеличение или уменьшение веса;

увеличение объема талии;

бессонницу или сонливость;

изменения в работе желудочно-кишечного тракта;

сыпь на коже.

В таком случае нужно обратиться к врачу и пройти обследование.

Врачи отмечают: эндокринные патологии помолодели, например, диабет 2 типа часто выявляют у людей 35+, поэтому скрининг организма раз в год должен быть обязательным.

