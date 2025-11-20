Війна має катастрофічний вплив на ендокринну систему українців – через постійний стрес кількість хворих зростає, а недуги “молодшають”.

Ендокринологи фіксують погіршення репродуктивної функції як у жінок, так і чоловіків, збільшення випадків онкології щитоподібної залози на 15%, а наукове дослідження українських науковців засвідчило зростання хворих на діабет 2 типу вдвічі.

На думку ендокринологів, війна матиме негативний вплив на українську націю і в майбутньому.

Щоб цьому запобігти, діяти треба вже зараз – на цьому наполягають харківські лікарі з Інституту проблем ендокринної патології імені Данилевського НАМН України.

Війна спричинила сплеск онкологічних хвороб

У клініці Інституту проблем ендокринної патології імені Данилевського в операційний день усе розписано по годинах – пацієнтів один за одним доправляють в операційні.

Наприклад, в однієї з прооперованих пацієнток – 54-річної жінки – онкологію щитоподібної залози виявили вчасно – на першій стадії, що допомогло зберегти орган.

– Вчасне виявлення хвороби є гарантією повного одужання, – наголошує онкохірург та виконувач обов’язків медичного директора Інституту Костянтин Побєлєнський. – На першій стадії ми можемо видалити частину долі з пухлиною та залишити здорову частку щитоподібної залози для її подальшої нормальної гормональної активності.

До повномасштабної війни до Інституту проблем ендокринної патології, що розташований у Харкові, приїжджали лікуватися з усієї України.

Зараз, попри те, що сотні тисяч людей евакуювалися, а основною часткою пацієнтів є жителі Харківської області, пацієнтів у лікарні побільшало вдвічі.

– За роки повномасштабної війни вдвічі збільшилися випадки щодо аутоімунних процесів. Це, зокрема, дифузно-токсичний зоб та рак щитоподібної залози (кількість випадків зросла на 15%), – каже Костянтин Побєлєнський.

Його 54-річну пацієнтку, продовжує лікар, врятувало те, що жінка проходила регулярні обстеження. Однак все частіше пацієнти лікуються самостійно, порадившись зі штучним інтелектом, а цього робити категорично не можна.

– У жодному разі не треба питати у ChatGPT! У нас був випадок, коли ми завантажили два цитологічних дослідження – це ті, де ми встановлюємо злоякісність за клітинами. Той самий малюнок завантажили в ChatGPT двічі, і в першому випадку він видав онкологію, а в другому – повністю доброякісний висновок, – каже Костянтин Побєлєнський.

Інститут займався вивченням впливу Першої та Другої світових воєн на ендокринну систему людини. Зараз досліджує зміни, які спричинило повномасштабне вторгнення.

Вони катастрофічні, кажуть науковці. Уже зараз фіксують збільшення аутоімунних захворювань, онкології, зміни у молочних залозах як чоловіків, так і у жінок, а також зниження репродуктивної функції.

Перша й головна причина – перманентний стрес

Втрата близьких, тривоги, недосипання, евакуації – усе це позначається на ендокринній системі людини, розповідає старший науковий співробітник, лікар-ендокринолог Інституту проблем ендокринної патології імені Данилевського Роман Ніколаєв.

Це виливається в цукровий діабет – уже зараз на нього хворіє кожен десятий українець, і далі ситуація погіршуватимуться, переконаний лікар.

– Стрес виробляє гормони, гормони стероїдні, які мають контрінсулярну дію. Ці гормони блокують наш інсулін. Він всмоктується не так добре, якби гормони були в нормі. Стрес – це не тільки гормони, це ще й нервова дія, тобто дуже багато факторів, чому саме стрес може давати цукровий діабет. Це передовсім стресові гормони: кортизол, адреналін, норадреналін. Усе це може підвищувати цукор крові, – каже Роман Ніколаєв.

На сумну статистику вплинув і Covid-19. У клініці фіксують погіршення стану в пацієнтів, які потребували медикаментозного лікування коронавірусу.

– Коли пацієнтам колють дексаметазон, преднізалон, як-от під час Covid-19 пацієнтам кололи ці гормони, то в пацієнтів цукор у крові без діабету ставав 15-20. І так виявляли переддіабет, – пояснює Роман Ніколаєв.

Люди “заїдають стрес”

На зміни в ендокринній системі впливає й неправильне харчування – науковці спостерігають масовий набір ваги у пацієнтів, розповідає директорка Інституту проблем ендокринної патології імені Данилевського Катерина Місюра.

– Катастрофічно зросла кількість порушень вуглеводного обміну, зокрема й цукрового діабету другого типу. За роки війни змінилася і статистика щодо випадків цукрового діабету першого типу. Більшість наших пацієнтів, вибачте, “заїдає” стрес, і це впливає і на серцево-судинну захворюваність, і на випадки інсультів та інфарктів, – каже Катерина Місюра.

У клініці запровадили школу раціонального харчування, де вчать пацієнтів культурі вживання їжі.

– У нас є центр корекції ваги, де розробляють індивідуальну дієту для кожного пацієнта як з порушеннями вуглеводного обміну, тобто перед діабетом, так і з цукровим діабетом, надмірною вагою, бо сьогодні дуже велика кількість пацієнтів за роки війни набрала зайву вагу, – каже директорка Інституту.

Цукровий діабет небезпечний ускладненнями. Він б’є по серцю, нирках, очах і призводить до ранньої інвалідизації та смерті.

– Цукровий діабет у всьому світі – це знак дорівнює з ішемічною хворобою серця, артеріальною гіпертензією, онкопатологією та летальністю від ішемічних, геморагічних інсультів і інфарктів міокарду, – каже Катерина Місюра.

Неконтрольоване приймання антидепресантів

Часто люди не можуть впоратися зі стресом і самі собі призначають антидепресанти, а це небезпечно, пояснює завідувачка хірургічного відділення клініки Інституту проблем ендокринної патології імені Данилевського Ірина В’юн.

– Під час приймання антидепресантів виробляється у великій кількості пролактин. Відбуваються зміни в грудних залозах як у жінок, так і у чоловіків, навіть молодого віку. Неважливо, хоч це 50 років, хоч 20 років. Дуже багато приймання антидепресантів на фоні подій, які відбуваються у нас за останні кілька років, – каже Ірина В’юн.

Тому в Інституті відкрили хірургічне відділення, яке охоплює всіх спеціалістів, які пов’язані з цими патологіями. Це і гінеколог, ендокринолог, мамолог, хірург. Тобто працює мультидисциплінарна команда. А також відкривають мамологічний центр.

– Ми можемо не розтягувати це на місяці, як це буває в повсякденні, на жаль, а можемо зробити за кілька днів або навіть за один день: подивився мамолог, гінеколог, ендокринолог, хірург і вирішили, що саме потрібно робити з пацієнтом. А не так, як буває – десь у клініці прооперували, наприклад, гінекомастію, але навіть не вирішували питання, з чим це пов’язано. А ми більше вирішуємо причину, і потім, що з цим пацієнтом робити, – каже Ірина В’юн.

Шкідливі речовини у вибухівках

Впливають на ендокринну систему й забруднення екології. Україна стала полігоном для випробування російської зброї – окупанти використали всі можливі типи озброєння, вбиваючи українців, за винятком хіба що ядерної зброї. Через повітря, ґрунт, воду шкідливі метали потрапляють в організм людини і це спричиняє серйозні проблеми зі здоров’ям.

– Це також важлива складова. Ми вивчаємо вплив екологічних факторів, зміни екології Харківської області, пов’язані з військовими діями і застосуванням різних видів ураження. І це дійсно проблема, яка дуже цікавить й західних науковців, західних клініцистів. На жаль, ми маємо такий негативний досвід війни, і ми його вивчаємо», – каже директорка Інституту Катерина Місюра.

Проблеми хворих

Люди часто звертаються із запущеними хворобами. На окупованих територіях і в зоні, наближеній до бойових дій, жителі не мають належної медичної допомоги, не діагностуються і дізнаються про недуги, коли потрапляють до лікарень у критичному стані, кажуть лікарі.

Є проблеми і в тилу. Держава забезпечує пацієнтів інсулінами, але тест-смужки для контролю рівня глюкози програма реімбурсації забезпечує лише для діабетиків 1 типу.

– Пацієнт із другим типом діабету – інсулінозалежний. Він вколює інсулін, але він діабетик із другим типом, і ми не можемо йому видати рецепт на реімбурсацію тест-смужок, хоча він такий же пацієнт, він так само вколює інсулін, як і пацієнт з першим типом, – каже Роман Ніколаєв.

У європейських країнах рідко користуються тест-смужками, каже лікар. Здебільшого на тіло встановлюють датчик, який цілодобово показує рівень цукру в крові.

– У європейських країнах близько п’яти-шести представників цього моніторингу, а у нас, на жаль, є тільки один представник в Україні. Інші представники є, але все це неофіційно, і пацієнти купляють “з рук” ці препарати, ці моніторчики. Це не нашкодить їм, але пацієнти вимушені купувати їх “з рук”, – каже Ніколаєв.

Є також проблема з сучасними таблетованими ліками для діабетиків.

– Є сучасні препарати, котрі бережуть нирки, серце, інші органи. І вони не тільки лікують цукор крові, їх одночасно призначають кардіологи – для лікування серця, нефрологи – для лікування нирок. Їхня вартість орієнтовно близько 1000 грн на місяць. Але вони не належать до реінбурсації, й окремі пацієнти, на жаль, ці препарати не можуть собі дозволити купити, – каже Роман Ніколаєв.

Позначиться на майбутніх поколіннях

Протягом 20 років в Інституті досліджують вплив стресу на вагітних. Війна може відбитися на майбутніх поколіннях, бо велика кількість вагітних перебувають у постійному стресі, каже професорка Катерина Місюра.

– У нас доведено, що ті вагітні жінки, які сьогодні в умовах військового стану, в умовах бомбардування перебувають у стресовому стані, їхні нащадки, їхні діти через 10-15-20 років із великою ймовірністю матимуть ті чи інші ендокринні розлади. І про це треба говорити, це треба профілактикувати, – наголошує професорка.

Науковці інституту вже працюють над профілактикою ускладнень і рекомендації впроваджують в практики сімейних лікарів та ендокринологів полікінік та лікарень по всій країні.

Ця проблема турбує і європейців – до Інституту приїжджають науковці з-за кордону і вивчають досвід харківських колег. Важливо об’єднати зусилля, щоб уникнути негативних наслідків у майбутньому, каже професорка Катерина Місюра.

– Навіть до війни 70% випадків цукрового діабету другого типу діагностувались вже на етапі ускладнень, що катастрофічно збільшує витрати нашої країни на охорону здоров’я. У європейських країнах в середньому 10-15% усіх витрат на охорону здоров’я – це витрати на лікування цукрового діабету, і особливо його ускладнень з боку серцево-судинної системи. Тому на сьогодні наші науковці, наш Інститут має активну позицію щодо вивчення особливостей ендокринних порушень саме в умовах цієї війни, – каже Катерина Місюра.

Маячки для пацієнтів

Пацієнтам радять звернути увагу на зміни в організмі:

збільшення або зменшення ваги;

збільшення об’єму талії;

безсоння або сонливість;

зміни в роботі кишково-шлункового тракту;

висипи на шкірі.

У такому випадку треба звернутися до лікаря й пройти обстеження.

Лікарі наголошують: ендокринні патології помолодшали, наприклад, діабет 2 типу часто виявляють у людей 35+, тому скринінг організму раз на рік має бути обов’язковим.

