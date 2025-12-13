В Румынии зафиксировали два случая проказы – это первые подтвержденные заражения этой болезнью в стране за более чем четыре десятилетия.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Румынии, передает Reuters.

В Румынии зафиксировали проказу

По информации ведомства, заболевание обнаружили у двух массажисток в возрасте 21 и 25 лет, которые работали в спа-центре в городе Клуж на северо-западе страны. Обе женщины сейчас находятся на лечении.

Кроме того, еще двух человек проверяют на возможное инфицирование.

Министр здравоохранения Александру Рогобете заверил, что посетителям спа-центра не стоит волноваться, ведь для передачи проказы нужен длительный и тесный контакт.

Он также сообщил, что одна из инфицированных недавно вернулась из Азии, где в течение месяца находилась вместе с матерью, которая сейчас госпитализирована с таким же диагнозом.

На время проведения расследования власти приняли решение временно закрыть спа-центр. Последний раз проказа в Румынии официально фиксировалась 44 года назад.

Что такое проказа

Проказу также называют лепрой или болезнью Хансена. Это хроническое заболевание, которое поражает кожу, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, а также периферическую нервную систему.

Эксперты Центра общественного здоровья отмечают, что лепра поддается лечению, а своевременная терапия позволяет предотвратить развитие инвалидности.

Люди с диагнозом болезни Хансена могут оставаться социально активными и продолжать работать во время лечения.

Заражение проказой происходит воздушно-капельным путем – во время кашля или чихания инфицированного человека. В то же время только у трех из ста человек, которые контактировали с больным, могут появиться симптомы.

Это свидетельствует о том, что возбудитель проказы не является высококонтагиозным и чаще всего поражает людей с пониженным иммунитетом.

Инкубационный период заболевания может длиться от одного года до двух десятилетий.

Первые проявления лепры обычно появляются на коже. Со временем болезнь может прогрессировать и вызывать более глубокие поражения организма, в частности приводить к потере зрения или конечностей.

Специалисты подчеркивают, что стигматизация больных лепрой затрудняет ее раннее выявление. Именно позднее обращение за медицинской помощью представляет наибольшую угрозу, ведь может иметь тяжелые последствия.

