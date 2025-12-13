У Румунії зафіксували два випадки прокази – це перші підтверджені зараження цією хворобою в країні за понад чотири десятиліття.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Румунії, передає Reuters.

У Румунії зафіксували проказу

За інформацією відомства, захворювання виявили у двох масажисток віком 21 та 25 років, які працювали в спа-центрі в місті Клуж на північному заході країни. Обидві жінки нині перебувають на лікуванні.

Крім того, ще двох осіб перевіряють на можливе інфікування.

Міністр охорони здоров’я Александру Рогобете запевнив, що відвідувачам спа-центру не варто хвилюватися, адже для передачі прокази потрібен тривалий і тісний контакт.

Він також повідомив, що одна з інфікованих нещодавно повернулася з Азії, де протягом місяця перебувала разом із матір’ю, яка наразі госпіталізована з таким самим діагнозом.

На час проведення розслідування влада ухвалила рішення тимчасово закрити спа-центр. Востаннє проказу в Румунії офіційно фіксували 44 роки тому.

Що таке проказа

Проказу також називають лепрою або хворобою Хансена. Це хронічне захворювання, яке уражає шкіру, слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і очей, а також периферичну нервову систему.

Експерти Центру громадського здоров’я наголошують, що лепра піддається лікуванню, а своєчасна терапія дає змогу запобігти розвитку інвалідності.

Люди з діагнозом хвороби Хансена можуть залишатися соціально активними та продовжувати працювати під час лікування.

Зараження проказою відбувається повітряно-крапельним шляхом – під час кашлю або чхання інфікованої людини. Водночас лише у трьох зі ста осіб, які контактували з хворим, можуть з’явитися симптоми.

Це свідчить про те, що збудник прокази не є висококонтагіозним і найчастіше вражає людей зі зниженим імунітетом.

Інкубаційний період захворювання може тривати від одного року до двох десятиліть.

Перші прояви лепри зазвичай з’являються на шкірі. З часом хвороба може прогресувати та спричиняти глибші ураження організму, зокрема призводити до втрати зору або кінцівок.

Фахівці підкреслюють, що стигматизація хворих на лепру ускладнює її раннє виявлення. Саме пізнє звернення по медичну допомогу становить найбільшу загрозу, адже може мати тяжкі наслідки.

