У грудні у Румунії підтвердили два випадки рідкісного захворювання прокази (лепра), яке не фіксували в країні понад 40 років. Що таке лепра та які її симтопи – на Фактах ICTV.

Що таке проказа

Лепра (проказа, або хвороба Гансена) – це хронічне інфекційне захворювання, що вражає переважно шкіру, периферичні нерви, слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та очі. Це – забута тропічна хвороба, яка й досі зустрічається у понад 120 країнах.

Вона виліковна, а, якщо звернутися по медичну допомогу на ранніх стадіях то можна уникнути інвалідності.

Інфікуватися лепрою можна внаслідок тривалого й тісного побутового контакту. Від хворої людини збудник передається найчастіше з виділеннями з носа під час кашлю чи чхання, а також контактним способом. Ця хвороба не сильно заразна: тільки у трьох людей зі 100 розвиваються якісь ознаки.

Щорічно у 200 тис. осіб діагностується лепра, і мільйони людей страждають від згубних наслідків несвоєчасного лікування, особливо в Азії, Африці та Південній Америці.

Проказа: симптоми

Близько 5 років триває інкубаційний період лепри. У деяких випадках симптоми можуть розвинутися протягом одного року, а в інших — до 20 років.

На ранній стадії інфікування лепрою можна поміти шкірні зміни. Травми і вторинні інфекції призводять до деформації кисті, втрати пальців і дистальних відділів кінцівок, є ймовірність розвитку сліпоти. До того ж, є ризик інвалідності, якщо не отримати специфічне лікування.

Головні симптоми прокази – ураженням шкіри та периферичних нервів. Лепру діагностують під час виявлення хоча б однієї з таких основних ознак:

виражена втрата чутливості на блідій (гіпопігментованій) або червоній ділянці шкіри;

потовщений або збільшений периферичний нерв зі втратою чутливості та/або слабкістю м’язів, що іннервуються цим нервом;

наявність кислотостійких бацил у мазку зі шкіри.

Зустрічається одиночне або множинне ураження шкіри з певною втратою чутливості.

Проказа – це дуже мінливе захворювання, що по-різному вражає різних людей. Все залежить від їхньої імунної відповіді.

Під час лікування лепри застосовують мультимедикаментозну терапію. Крім того, можуть знадобитися консультації ортопеда, офтальмолога, невропатолога, фізіотерапевта. Вакцини проти лепри не існує.

Людям, які захворіли на лепру, не потрібен карантин. Після початку прийому препаратів вони не будуть заразними.

Нагадаємо, що зараження проказою у Румунії підтверджені вперше за понад чотири десятиліття.

