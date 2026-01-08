В Киеве во время пластической операции пациентке повредили лицевой нерв, что привело к снижению чувствительности и параличу левой половины лица. Хирургу объявили подозрение, об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Пластический хирург изуродовал лицо пациентки

34-летнему пластическому хирургу, основателю одной из частных клиник на Печерске, сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжким последствиям для пациентки.

Установлено, что 39-летней женщине изуродовали лицо во время пластической операции по броулифтингу (подтяжке бровей) и ринопластике (операции на носу), которую ей провели в апреле 2023 года. За операцию женщина заплатила €7 200.

— Во время операции пластический хирург повредил пациентке височную ветвь левого лицевого нерва, что привело к снижению чувствительности и нарушению мимики левой половины лица у пациентки, — сообщили в прокуратуре.

Действия пластического хирурга квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины как ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или лишением свободы на два года.

Источник : Прокуратура Киева