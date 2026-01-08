У Києві під час пластичної операції пацієнтці пошкодили лицьовий нерв, що призвело до зниження чутливості та паралічу лівої половини обличчя. Хірургу оголосили підозру, про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Пластичний хірург понівечив обличчя пацієнтки

34-річному пластичному хірургу, засновнику однієї з приватних клінік на Печерську, повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для пацієнтки.

Встановлено, що 39-річній жінці понівечили обличчя під час пластичної операції з броуліфтингу (підтяжки брів) та ринопластики (операції на носі), яку їй провели у квітні 2023 року. За операції жінка заплатила €7 200.

– Під час операції пластичний хірург пошкодив пацієнтці скроневу гілку лівого лицьового нерва, що спричинило зниження чутливості та порушення міміки лівої половини обличчя у пацієнтки, – повідомили у прокуратурі.

Дії пластичного хірурга кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або позбавленням волі на два роки.

Джерело : Прокуратура Києва