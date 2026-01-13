В Киеве открылся девятый центр всеукраинской сети центров ментального здоровья Повернення.

Проект основали Виктор и Елена Пинчуки для поддержки психического здоровья защитников и защитниц Украины, ветеранов и членов их семей, которые пострадали от психологических последствий войны, вызванной российской агрессией.

Ежегодно киевский центр сможет оказывать качественную и бесплатную психологическую помощь более 4 000 военным, ветеранам и членам их семей.

Проект Повернення демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают современные, комфортные и безбарьерные центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений.

Центр ментального здоровья Повернення в Киеве

Новый центр сети Повернення создан на базе одного из ключевых медицинских учреждений Киева. В рамках проекта проведен капитальный ремонт части помещений первого этажа. Пространство центра спроектировано с учетом принципов безбарьерности, инклюзивности и психологической безопасности.

Широкие дверные проемы, отсутствие порогов, инклюзивные санитарные узлы, антискользящее покрытие пола создают условия, в которых каждый человек может чувствовать себя достойно и комфортно, независимо от физических ограничений или состояния здоровья.

Одной из ключевых ценностей центра и всей сети Повернення является психологическая инклюзивность. Это означает, что пространство, коммуникация и терапевтические подходы строятся так, чтобы каждый посетитель — независимо от опыта, состояния или глубины травмы — чувствовал безопасность, достоинство, принятие и возможность говорить о самом сложном без страха, что его неправильно поймут или оценят.

Во время открытия центра основатель проекта Повернення Виктор Пинчук отметил:

— Повернення для меня и моей жены Елены — стратегический проект. К сожалению, для нашей страны это будет проект не только на время войны и не только на ближайшие годы. Я считаю, что следующее поколение будет заботиться о психическом здоровье тех, кто воевал и воюет, а также членов их семей. Мы создаем эти центры как открытый бенчмарк — чтобы государство, бизнес и меценаты присоединялись и масштабировали эту модель. Работа с ветеранами — это не о годах, а о десятилетиях. Наряду с обороной и экономическим восстановлением это одно из ключевых направлений, которое будет определять развитие страны на многие годы вперед.

Пространство киевского центра Повернення продумано для комплексной работы и включает комнаты индивидуальной и групповой терапии, палату дневного стационара, манипуляционный кабинет, ординаторскую, а также зону рецепции с комфортным пространством для ожидания.

Вся среда построена так, чтобы снижать уровень напряжения, формировать чувство спокойствия и доверия и поддерживать процесс психологического восстановления. Центр ментального здоровья Повернення обеспечен необходимым оборудованием, техникой и терапевтическими инструментами для работы с последствиями травмы.

В частности, оснащено компьютерной и мультимедийной техникой, системой психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System, инструментами для EMDR-терапии, материалами для арт-терапии и сенсорной регуляции, а также профессиональной специальной литературой.

В центре работает мультидисциплинарная команда в составе двух врачей, двух клинических психологов, двух практических психологов, медицинской сестры и специалиста по сопровождению ветеранов.

Такая модель работы позволяет обеспечить комплексный подход к помощи, в котором учитываются клинические, психологические и социальные потребности человека.

— Человекоцентричный подход в сфере ментального здоровья означает начинать не с диагноза, а с человека. С его опыта, ощущений, темпа и запроса. Для нас важно, чтобы ветеран или ветеранка были активными участниками собственного восстановления: определяли цели, озвучивали потребности и понимали, зачем происходит каждый шаг. Именно такое сотрудничество создает доверие, чувство опоры и безопасности — основу для устойчивого и долгосрочного восстановления, — подчеркнула Наталья Петренко, заведующая центром ментального здоровья в Киеве.

Центр ментального здоровья Повернення оказывает помощь людям с последствиями стресса, тревожными и депрессивными расстройствами, посттравматическим стрессовым расстройством, психосоматическими проявлениями и трудностями адаптации к мирной жизни.

В работе применяются доказательные, травмоориентированные подходы с особым вниманием к темпу человека, чувству безопасности и постепенному восстановлению психической устойчивости. Отдельной составляющей проекта Повернення является образовательное направление, направленное на системное развитие сферы ментального здоровья в Украине.

В сотрудничестве с украинскими и международными экспертами в рамках проекта внедряются современные учебные программы для специалистов — практические тренинги, воркшопы и супервизии, основанные на доказательных методах, в частности EMDR, когнитивно-поведенческой и травмофокусированной терапии. Образовательная составляющая обеспечивает стабильность подходов, высокое качество помощи и долгосрочное влияние проекта Повернення на систему ментального здоровья Украины.

Всеукраинская сеть центров ментального здоровья Повернення уже работает в Днепре, Киеве, Кропивницком, Луцке, Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком и Чернигове и продолжает расширяться. Все центры действуют на базе государственных медицинских учреждений и амбулаторно предоставляют бесплатную помощь военным, ветеранам и членам их семей.

На первом этапе основатели проекта — Виктор и Елена Пинчуки — планируют создать 25 центров Повернення по всей Украине, которые ежегодно смогут оказывать поддержку более 100 тысячам военных, ветеранов и членов их семей.

Фото: Повернення