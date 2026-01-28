27 января в Киеве, в Укринформе, состоялась пресс-конференция на тему: “Дети будущего: украинские медики запускают проект, который дает онкопациентам шанс стать родителями”.

Дети будущего: о проекте, который дарит жизнь

Во время пресс-конференции украинские медики подчеркнули: рак — это не приговор для тех, кто хочет стать родителями — и объявили о запуске уникального совместного проекта Aviv Medical, Центра репродуктивного здоровья профессора Феськова и психологического центра DiLenD.

Среди спикеров мероприятия:

Александр Шевага — кандидат медицинских наук, гинеколог, гинеколог-онколог, соучредитель и медицинский директор Aviv Medical;

— кандидат медицинских наук, гинеколог, гинеколог-онколог, соучредитель и медицинский директор Aviv Medical; Лев Горин — соучредитель и директор Aviv Medical;

— соучредитель и директор Aviv Medical; Александр Феськов — доктор медицинских наук, профессор, врач-репродуктолог, основатель и директор клиники профессора Феськова;

— доктор медицинских наук, профессор, врач-репродуктолог, основатель и директор клиники профессора Феськова; Анна Феськова — акушер-гинеколог, координатор научно-исследовательской работы клиники профессора Феськова;

— акушер-гинеколог, координатор научно-исследовательской работы клиники профессора Феськова; Елена Бортникова — доктор философских наук, психотерапевт, основательница психологического центра DiLenD.

— Мы запускаем проект “Дети будущего”, потому что понимаем: страна, которая борется за выживание, должна заботиться о своем возрождении. Каждая сохраненная возможность родить ребенка — это вклад в демографическое будущее Украины.

Качество жизни определяется надеждой. Мы даем эту надежду в самый критический момент — когда пациент знает, что его будущие дети ждут в криохранилище. Тогда он борется за жизнь с другой силой, а это повышает шансы на успешное лечение, — отметил соучредитель и директор Aviv Medical Лев Горин.

Проект может стать первым в Украине комплексным решением для людей с онкологическими заболеваниями, которые хотят иметь детей. Он объединяет диагностику, лечение, сохранение фертильности и психологическое сопровождение в единый маршрут пациента.

Так, в 2022 году в мире было зафиксировано около 20 млн новых случаев рака, а к 2050 году ожидается рост этого показателя до 35 млн в год.

В Украине ежегодно диагностируют около 115 тыс. новых случаев онкологии, из которых 28% — это молодежь и дети. При этом 68% молодых пациентов репродуктивного возраста хотят сохранить возможность иметь детей в будущем.

— Война омолодила эту болезнь. Мы видим пациентов 20–25–30 лет — людей, которые еще не успели создать семью. Получив диагноз, они часто впадают в отчаяние. Но когда мы говорим: “Мы сохраним ваши клетки, и у вас будут дети”, у человека появляется конкретный смысл бороться. Это самая сильная терапия, — подчеркнул соучредитель Aviv Medical.

По словам медицинского директора Aviv Medical Александра Шеваги, путь онкопациента может развиваться по двум сценариям.

Первый — когда заболевание выявлено на ранней стадии, процесс локализован и клиническая ситуация позволяет короткую, четко просчитанную паузу до начала противоопухолевого лечения. В таком случае мультидисциплинарная команда имеет медицинские основания говорить о сохранении фертильности.

Второй сценарий — когда пациент долгое время игнорировал симптомы, и онкологический процесс уже распространился. Тогда приоритетом становится спасение жизни, а возможность сохранения фертильности, к сожалению, исчезает.

— Онкофертильность возможна только при четко определенных нозологиях и на ранних стадиях заболевания, — объясняет Александр Шевага, перечисляя показания для женщин и мужчин.

Он также добавляет: значительная часть пациентов не получает информации о риске потери фертильности до начала онколечения, и именно для изменения этой ситуации была создана модель мультидисциплинарного сопровождения.

— Пациент не ходит от кабинета к кабинету — он получает согласованное решение в один правильный момент. В команде работают онколог, гинеколог-онколог, репродуктолог, эмбриолог, уролог и психолог, — отмечает врач.

По словам профессора Александра Феськова, когда решение о родительстве принято, возможны различные методы сохранения репродуктивного потенциала — от криоконсервации спермы и ооцитов до сохранения тканей и эмбрионов.

— Путь к рождению ребенка может быть разным, но материнство и отцовство — одно. Бесплодие не является приговором. Онкология — также. Свет в конце туннеля есть, — подчеркивает врач.

После завершения онколечения и при отсутствии медицинских противопоказаний пациенты могут обращаться к репродуктологам.

В случаях, когда имплантация невозможна по объективным причинам, альтернативой может стать суррогатное материнство под медицинским и юридическим сопровождением, которое обеспечивает клиника.

Отдельное внимание на пресс-конференции уделили психологическому сопровождению.

Человек с онкологическим диагнозом проходит несколько предельных кризисов — от подозрения до страха смерти и даже страха выздоровления.

Об этом из личного опыта рассказала Елена Бортникова, которая поделилась своим путем борьбы с раком:

— Это (диагноз, — Ред.) было разделение жизни на “до” и “после”. Мне казалось, что свет в будущем просто выключили. Единственным врачом, который предложил органосохраняющий подход, был Александр Шевага. Он поставил вопрос не только о выживании, но и о смысле жизни.

— Психолог — это не просто о “поговорить”. Это специалист, который помогает человеку делать собственные шаги, чутко и профессионально его сопровождая, — подчеркивает Бортникова.

Ключевой месседж мероприятия: в онкологии самое страшное — не диагноз, а фраза “если бы мне сказали раньше”.

Рак — не конец. Это сложная битва, после которой должна быть жизнь. И когда существует единый маршрут пациента, где врачи и психологи работают как один механизм, шансы на новую жизнь возрастают.

