27 січня у Києві, в Укрінформі, відбулася пресконференція на тему: “Діти майбутнього: українські медики запускають проєкт, який дає онкопацієнтам шанс стати батьками”.

Діти майбутнього: про проєкт, який дарує життя

Під час пресконференції українські медики наголосили: рак — це не вирок для батьківства, та оголосили про запуск унікального спільного проєкту Aviv Medical, Центру репродуктивного здоров’я професора Феськова та психологічного центру DiLenD.

Серед спікерів заходу:

Олександр Шевага — кандидат медичних наук, гінеколог, гінеколог-онколог, співзасновник та медичний директор Aviv Medical;

— кандидат медичних наук, гінеколог, гінеколог-онколог, співзасновник та медичний директор Aviv Medical; Лев Горін — співзасновник і директор Aviv Medical;

— співзасновник і директор Aviv Medical; Олександр Феськов — доктор медичних наук, професор, лікар-репродуктолог, засновник і директор клініки професора Феськова;

— доктор медичних наук, професор, лікар-репродуктолог, засновник і директор клініки професора Феськова; Анна Феськова — акушерка-гінекологиня, координаторка науково-дослідної роботи клініки професора Феськова;

— акушерка-гінекологиня, координаторка науково-дослідної роботи клініки професора Феськова; Олена Бортнікова — докторка філософських наук, психотерапевтка, засновниця психологічного центру DiLenD.

– Ми запускаємо проєкт “Діти майбутнього”, бо розуміємо: країна, яка бореться за виживання, має дбати про своє відродження. Кожна збережена можливість народити дитину — це внесок у демографічне майбутнє України.

Якість життя визначається надією. Ми даємо цю надію у найбільш критичний момент — коли пацієнт знає, що його майбутні діти чекають у кріосховищі. Тоді він бореться за життя з іншою силою, а це підвищує шанси на успішне лікування, — зазначив співзасновник та директор Aviv Medical Лев Горін.

Проєкт може стати першим в Україні комплексним рішенням для людей з онкологічними захворюваннями, які прагнуть мати дітей. Він об’єднує діагностику, лікування, збереження фертильності та психологічний супровід в єдиний маршрут пацієнта.

Так, у 2022 році у світі було зафіксовано близько 20 млн нових випадків раку, а до 2050 року очікується зростання цього показника до 35 млн щороку.

В Україні щороку діагностують близько 115 тис. нових випадків онкології, з яких 28% — це молодь та діти. При цьому 68% молодих пацієнтів репродуктивного віку бажають зберегти можливість мати дітей у майбутньому.

– Війна омолодила цю хворобу. Ми бачимо пацієнтів 20–25–30 років — людей, які ще не встигли створити родину. Отримавши діагноз, вони часто впадають у відчай. Але коли ми говоримо: “Ми збережемо ваші клітини, і у вас будуть діти”, у людини з’являється конкретний сенс боротися. Це найсильніша терапія, — наголосив співзасновник Aviv Medical.

За словами медичного директора Aviv Medical Олександра Шеваги, шлях онкопацієнта може розвиватися за двома сценаріями.

Перший — коли захворювання виявлене на ранній стадії, процес локалізований і клінічна ситуація дозволяє коротку, чітко прораховану паузу до початку протипухлинного лікування. У такому випадку мультидисциплінарна команда має медичні підстави говорити про збереження фертильності.

Другий сценарій — коли пацієнт довгий час ігнорував симптоми, і онкологічний процес уже поширився. Тоді пріоритетом стає порятунок життя, а можливість збереження фертильності, на жаль, відсутня.

– Онкофертильність можлива лише за чітко визначених нозологій і на ранніх стадіях захворювання, — пояснює Олександр Шевага, перелічуючи показання для жінок і чоловіків.

Він також наголошує: значна частина пацієнтів не отримує інформації про ризик втрати фертильності до початку онколікування, і саме для зміни цієї ситуації була створена модель мультидисциплінарного супроводу.

– Пацієнт не ходить від кабінету до кабінету — він отримує узгоджене рішення в один правильний момент. У команді працюють онколог, гінеколог-онколог, репродуктолог, ембріолог, уролог і психолог, — зазначає лікар.

За словами професора Олександра Феськова, коли рішення про батьківство ухвалене, можливі різні методи збереження репродуктивного потенціалу — від кріоконсервації сперми та ооцитів до збереження тканин і ембріонів.

– Шлях до материнства може бути різним, але материнство — одне. Безпліддя не є вироком. Онкологія — також. Світло в кінці тунелю є, — підкреслює лікар.

Після завершення онколікування і за відсутності медичних протипоказань пацієнти можуть звертатися до репродуктологів.

У випадках, коли імплантація неможлива з об’єктивних причин, альтернативою може стати замінне материнство, яке клініка забезпечує з повним медичним і юридичним супроводом.

Окрему увагу на пресконференції приділили психологічному супроводу.

Людина з онкологічним діагнозом проходить кілька граничних криз — від підозри до страху смерті й навіть страху одужання.

Про це з особистого досвіду розповіла Олена Бортнікова, яка поділилася власним шляхом боротьби з раком:

– Це був поділ життя на “до” і “після”. Мені здавалося, що світло в майбутньому просто вимкнули. Єдиним лікарем, який запропонував органозберігаючий підхід, був Олександр Шевага. Він поставив питання не лише про виживання, а про сенс життя.

– Психолог — це не просто “поговорити”. Це фахівець, який допомагає людині робити власні кроки, чуйно і професійно супроводжуючи, — наголошує Бортнікова.

Ключовий меседж заходу: в онкології найстрашніше — не діагноз, а фраза “якби мені сказали раніше”.

Рак — не крапка. Це складна битва, після якої має бути життя. І коли існує єдиний маршрут пацієнта, де лікарі та психологи працюють як один механізм, шанси на нове життя зростають.

Фото: пресслужба Aviv Medical

