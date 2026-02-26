Доступные лекарства: в рецептах появится информация о трех самых дешевых аналогах препарата
- Правительство вводит новые механизмы ценообразования, согласно которым пациенты вместе с рецептом будут получать информацию о трех самых дешевых аналогах нужного препарата в Национальном каталоге цен.
- По словам Юлии Свириденко, это поможет украинцам выбирать лекарства по доступному бюджету, а аптеки будут иметь в наличии хотя бы один из бюджетных вариантов.
В Украине вводят новые механизмы ценообразования и правила обнародования стоимости рецептурных лекарственных средств.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Свириденко о доступных лекарствах в Украине
По словам Свириденко, лекарства должны быть доступными для всех. Она отметила, что правительство продолжает комплекс мер, который позволит повысить прозрачность цен и даст возможность людям выбрать самый выгодный вариант.
Премьер-министр пояснила, что теперь вместе с электронным рецептом появится информация о трех самых дешевых вариантах из нужных лекарств в Национальном каталоге цен.
В частности, эта функция будет доступна в виде QR-кода на бумажной памятке к электронному рецепту, которую можно получить у врача.
– Это поможет выбрать лекарства в соответствии со своим бюджетом и не доплачивать за бренд, – говорится в сообщении.
Как отметила Свириденко, в каталоге пациент сможет увидеть все доступные препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска, а также три варианта препаратов по самой низкой цене.
По крайней мере один из этих вариантов обязательно должен быть в наличии в любой аптеке, утверждает премьер-министр.
По ее словам, на первом этапе такая возможность доступна для однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток и капсул, которые покупаются за собственные деньги. В дальнейшем решение планируют масштабировать на другие препараты.
Премьер-министр добавила, что Национальный каталог содержит предельные цены, то есть аптеки не могут продавать лекарства дороже этой стоимости.