В Украине вводят новые механизмы ценообразования и правила обнародования стоимости рецептурных лекарственных средств.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Свириденко о доступных лекарствах в Украине

По словам Свириденко, лекарства должны быть доступными для всех. Она отметила, что правительство продолжает комплекс мер, который позволит повысить прозрачность цен и даст возможность людям выбрать самый выгодный вариант.

Премьер-министр пояснила, что теперь вместе с электронным рецептом появится информация о трех самых дешевых вариантах из нужных лекарств в Национальном каталоге цен.

В частности, эта функция будет доступна в виде QR-кода на бумажной памятке к электронному рецепту, которую можно получить у врача.

– Это поможет выбрать лекарства в соответствии со своим бюджетом и не доплачивать за бренд, – говорится в сообщении.

Как отметила Свириденко, в каталоге пациент сможет увидеть все доступные препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска, а также три варианта препаратов по самой низкой цене.

По крайней мере один из этих вариантов обязательно должен быть в наличии в любой аптеке, утверждает премьер-министр.

По ее словам, на первом этапе такая возможность доступна для однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток и капсул, которые покупаются за собственные деньги. В дальнейшем решение планируют масштабировать на другие препараты.

Премьер-министр добавила, что Национальный каталог содержит предельные цены, то есть аптеки не могут продавать лекарства дороже этой стоимости.

