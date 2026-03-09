Брекеты, импланты, коронки: почему без портативного ирригатора сложно обойтись
Обычная зубная щетка не может обеспечить идеальную гигиену виниров, имплантов и брекетов, что часто приводит к их разрушению.
Чтобы этого избежать, стоит использовать портативный ирригатор MEDICA+. Это простое устройство хорошо удаляет налет, остатки пищи и массирует десны.
Преимущества портативного ирригатора: почему стоит выбрать именно его
Ирригатор портативный имеет компактные размеры, поэтому легко помещается в косметичку или сумочку. Благодаря этому можно обеспечить гигиену зубов даже вне дома, например, во время путешествия или на работе.
Среди других преимуществ современных ирригаторов выделяют:
- Глубокая очистка труднодоступных зон. Струя воды под давлением проникает в места между зубами и возле десен, куда не достает щетка и межзубные ершики. Это улучшает гигиену полости рта на 79%: уменьшается налет, улыбка становится белее, а дыхание – свежим.
- Индивидуальный подход к очистке. Все ирригаторы имеют несколько режимов работы, что позволяет выбрать нужную интенсивность. Также есть функция DIY, с помощью которой можно настроить подачу воды индивидуально.
- Полная независимость от обстоятельств. Портативные модели работают от аккумулятора, поэтому пользоваться ими можно даже там, где нет розеток. Одного заряда хватает на 75 циклов очистки – можно пользоваться устройством в течение нескольких дней.
К тому же, кроме обычной насадки, можно подобрать специальные ортодонтические, пародонтальные канюли и лопатки для чистки языка.
Благодаря этому ирригатор портативный MEDICA+ обеспечивает мягкий гидромассаж десен, стимулирует кровообращение, поддерживает ткани в тонусе и обеспечивает максимальную чистоту полости рта без посещения стоматолога.
Особенности использования: как не навредить и получить результат
Чтобы брекет-системы, импланты или другие конструкции служили долго, нужно правильно пользоваться ирригатором. Существуют некоторые правила:
- Постепенная адаптация. Не включайте максимальный режим в первый день использования. Лучше начать с минимального давления, чтобы десны привыкли к нагрузкам.
- Правильный угол. Держите насадку под углом 90 градусов к линии десны. Двигайтесь плавно вдоль зубного ряда, задерживаясь на несколько секунд в межзубных промежутках и вокруг конструкций (брекетов или коронок).
- Специальная жидкость. Обычно достаточно заливать обычную фильтрованную теплую воду. Также можно использовать разведенные антисептические растворы по рекомендации врача. Но после этого нужно обязательно промыть прибор чистой водой.
Помните, что ирригатор – это не только индивидуальный прибор для гигиены полости рта. Он становится полноценным семейным устройством для членов семьи любого возраста.
Поэтому изучайте отзывы о портативном ирригаторе на сайте MEDICA+ и выбирайте лучшую для вас модель. Это самый надежный способ сохранить вашу улыбку здоровой, а визиты к стоматологу сделать только профилактическими.
