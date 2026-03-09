Обычная зубная щетка не может обеспечить идеальную гигиену виниров, имплантов и брекетов, что часто приводит к их разрушению.

Чтобы этого избежать, стоит использовать портативный ирригатор MEDICA+. Это простое устройство хорошо удаляет налет, остатки пищи и массирует десны.

Преимущества портативного ирригатора: почему стоит выбрать именно его

Ирригатор портативный имеет компактные размеры, поэтому легко помещается в косметичку или сумочку. Благодаря этому можно обеспечить гигиену зубов даже вне дома, например, во время путешествия или на работе.

Среди других преимуществ современных ирригаторов выделяют:

Глубокая очистка труднодоступных зон. Струя воды под давлением проникает в места между зубами и возле десен, куда не достает щетка и межзубные ершики. Это улучшает гигиену полости рта на 79%: уменьшается налет, улыбка становится белее, а дыхание – свежим. Индивидуальный подход к очистке. Все ирригаторы имеют несколько режимов работы, что позволяет выбрать нужную интенсивность. Также есть функция DIY, с помощью которой можно настроить подачу воды индивидуально. Полная независимость от обстоятельств. Портативные модели работают от аккумулятора, поэтому пользоваться ими можно даже там, где нет розеток. Одного заряда хватает на 75 циклов очистки – можно пользоваться устройством в течение нескольких дней.

К тому же, кроме обычной насадки, можно подобрать специальные ортодонтические, пародонтальные канюли и лопатки для чистки языка.

Благодаря этому ирригатор портативный MEDICA+ обеспечивает мягкий гидромассаж десен, стимулирует кровообращение, поддерживает ткани в тонусе и обеспечивает максимальную чистоту полости рта без посещения стоматолога.

Особенности использования: как не навредить и получить результат

Чтобы брекет-системы, импланты или другие конструкции служили долго, нужно правильно пользоваться ирригатором. Существуют некоторые правила:

Постепенная адаптация. Не включайте максимальный режим в первый день использования. Лучше начать с минимального давления, чтобы десны привыкли к нагрузкам.

Правильный угол. Держите насадку под углом 90 градусов к линии десны. Двигайтесь плавно вдоль зубного ряда, задерживаясь на несколько секунд в межзубных промежутках и вокруг конструкций (брекетов или коронок).

Специальная жидкость. Обычно достаточно заливать обычную фильтрованную теплую воду. Также можно использовать разведенные антисептические растворы по рекомендации врача. Но после этого нужно обязательно промыть прибор чистой водой.

Помните, что ирригатор – это не только индивидуальный прибор для гигиены полости рта. Он становится полноценным семейным устройством для членов семьи любого возраста.

Поэтому изучайте отзывы о портативном ирригаторе на сайте MEDICA+ и выбирайте лучшую для вас модель. Это самый надежный способ сохранить вашу улыбку здоровой, а визиты к стоматологу сделать только профилактическими.

Фото: MEDICA+

