Звичайна зубна щітка не може забезпечити ідеальну гігієну вінірів, імплантів і брекетів, що часто призводить до їхнього руйнування.

Щоб цього уникнути, варто використовувати портативний іригатор MEDICA+. Цей простий пристрій добре видаляє наліт, залишки їжі та масажує ясна.

Переваги портативного іригатора: чому варто обрати саме його

Іригатор портативний має компактні розміри, тому легко поміщається у косметичку або сумочку. Завдяки цьому можна забезпечити гігієну зубів навіть за межами дому, наприклад, під час подорожі або на роботі.

Серед інших переваг сучасних іригаторів виділяють:

Глибоке очищення важкодоступних зон. Струмінь води під тиском проникає у місця між зубами та біля ясен, куди не дістає щітка та міжзубні йоржики. Це покращує гігієну ротової порожнини на 79%: зменшується наліт, посмішка стає білішою, а дихання – свіжим. Індивідуальний підхід до очищення. Усі іригатори мають декілька режимів роботи, що дозволяє вибрати потрібну інтенсивність. Також є функція DIY, з якою можна налаштувати подачу води індивідуально. Повна незалежність від обставин. Портативні моделі працюють від акумулятора, тому користуватися ними можна навіть там, де немає розеток. Одного заряду вистачає на 75 циклів очищення – можна користуватися пристроєм протягом декількох днів.

До того ж, крім звичайної насадки, можна підібрати спеціальні ортодонтичні, пародонтальні канюлі та лопатки для чищення язика.

Завдяки цьому іригатор портативний MEDICA+ забезпечує м’яким гідромасаж ясен, стимулює кровообіг, підтримує тканини в тонусі та забезпечує максимальну чистоту ротової порожнини без відвідування стоматолога.

Особливості використання: як не нашкодити та отримати результат

Щоб брекет-системи, імпланти або інші конструкції слугували довго, треба правильно користуватися іригатором. Існують деякі правила:

Поступова адаптація. Не вмикайте максимальний режим у перший день використання. Краще почати з мінімального тиску, щоб ясна звикли до навантажень.

Правильний кут. Тримайте насадку під кутом 90 градусів до лінії ясен. Рухайтеся плавно вздовж зубного ряду, затримуючись на кілька секунд у міжзубних проміжках та навколо конструкцій (брекетів чи коронок).

Спеціальна рідина. Зазвичай достатньо заливати звичайну фільтровану теплу воду. Також можна використовувати розведені антисептичні розчини за рекомендацію лікаря. Але після цього треба обов’язково промити прилад чистою водою.

Пам’ятайте, що іригатор – це не тільки індивідуальний прилад для гігієни ротової порожнини. Він стає повноцінним сімейним пристроєм для членів родини будь-якого віку.

Тож вивчайте відгуки на портативний іригатор на сайті MEDICA+ та вибирайте найкращу для вас модель. Це найнадійніший спосіб зберегти вашу усмішку здоровою, а візити до стоматолога зробити лише профілактичними.

Фото: MEDICA+

