Брекети, імпланти, коронки: чому без портативного іригатора складно обійтися
Звичайна зубна щітка не може забезпечити ідеальну гігієну вінірів, імплантів і брекетів, що часто призводить до їхнього руйнування.
Щоб цього уникнути, варто використовувати портативний іригатор MEDICA+. Цей простий пристрій добре видаляє наліт, залишки їжі та масажує ясна.
Переваги портативного іригатора: чому варто обрати саме його
Іригатор портативний має компактні розміри, тому легко поміщається у косметичку або сумочку. Завдяки цьому можна забезпечити гігієну зубів навіть за межами дому, наприклад, під час подорожі або на роботі.
Серед інших переваг сучасних іригаторів виділяють:
- Глибоке очищення важкодоступних зон. Струмінь води під тиском проникає у місця між зубами та біля ясен, куди не дістає щітка та міжзубні йоржики. Це покращує гігієну ротової порожнини на 79%: зменшується наліт, посмішка стає білішою, а дихання – свіжим.
- Індивідуальний підхід до очищення. Усі іригатори мають декілька режимів роботи, що дозволяє вибрати потрібну інтенсивність. Також є функція DIY, з якою можна налаштувати подачу води індивідуально.
- Повна незалежність від обставин. Портативні моделі працюють від акумулятора, тому користуватися ними можна навіть там, де немає розеток. Одного заряду вистачає на 75 циклів очищення – можна користуватися пристроєм протягом декількох днів.
До того ж, крім звичайної насадки, можна підібрати спеціальні ортодонтичні, пародонтальні канюлі та лопатки для чищення язика.
Завдяки цьому іригатор портативний MEDICA+ забезпечує м’яким гідромасаж ясен, стимулює кровообіг, підтримує тканини в тонусі та забезпечує максимальну чистоту ротової порожнини без відвідування стоматолога.
Особливості використання: як не нашкодити та отримати результат
Щоб брекет-системи, імпланти або інші конструкції слугували довго, треба правильно користуватися іригатором. Існують деякі правила:
- Поступова адаптація. Не вмикайте максимальний режим у перший день використання. Краще почати з мінімального тиску, щоб ясна звикли до навантажень.
- Правильний кут. Тримайте насадку під кутом 90 градусів до лінії ясен. Рухайтеся плавно вздовж зубного ряду, затримуючись на кілька секунд у міжзубних проміжках та навколо конструкцій (брекетів чи коронок).
- Спеціальна рідина. Зазвичай достатньо заливати звичайну фільтровану теплу воду. Також можна використовувати розведені антисептичні розчини за рекомендацію лікаря. Але після цього треба обов’язково промити прилад чистою водою.
Пам’ятайте, що іригатор – це не тільки індивідуальний прилад для гігієни ротової порожнини. Він стає повноцінним сімейним пристроєм для членів родини будь-якого віку.
Пам'ятайте, що іригатор – це не тільки індивідуальний прилад для гігієни ротової порожнини. Він стає повноцінним сімейним пристроєм для членів родини будь-якого віку.
