Можно ли вернуть лекарства в аптеку в 2026 году: разъяснение
- Лекарства надлежащего качества не подлежат возврату, но возврат возможен в случае дефекта или фальсификации, подтвержденной Гослекслужбой.
- Среди исключений в 2026 году — медицинские изделия (тонометры, термометры). Их можно обменять в течение 14 дней, если они не вскрыты и имеется чек; дефект подтверждает лаборатория.
Многие украинцы регулярно используют аптечные препараты для лечения острых и хронических заболеваний. Иногда бывает, что купленные лекарства не понадобились, ведь пациент быстро выздоровел или изменился план лечения. В таких случаях возникает вопрос о возможности возврата лекарственных средств.
Подлежат ли возврату лекарства в Украине
Согласно украинскому законодательству, лекарства относятся к категории товаров, которые по общему правилу не подлежат возврату. Среди условий возврата лекарств в Украине есть только случаи ненадлежащего качества препарата, подтвержденные соответствующими документами.
В соответствии с Гражданским кодексом Украины (статья 698 ГКУ) и Законом Украины О защите прав потребителей, потребитель имеет право на защиту от приобретения товаров ненадлежащего качества. В то же время, Постановление Кабинета Министров №172 определяет, что лекарственные средства надлежащего качества не подлежат возврату.
Приказ Министерства здравоохранения № 360 О порядке отпуска лекарственных средств уточняет порядок информирования потребителей об этом ограничительном режиме. Это обусловлено гигиеническими и безопасностными требованиями, ведь открытые упаковки не могут быть повторно реализованы.
Можно ли вернуть лекарства в аптеку с чеком: когда это реально
Возврат возможен только в случае выявления ненадлежащего качества препарата. К таким случаям относятся:
- фальсификация препарата или несоответствие состава маркировке;
- повреждение упаковки или дефекты, возникшие до отпуска из аптеки;
- изменение цвета, запаха или рассыпание таблеток;
- обнаружение нарушения срока годности или неправильного хранения.
Но не надейтесь, что удастся быстро вернуть деньги. Для реализации права на возврат обязательными являются наличие фискального чека и заключения Гослекслужбы (dls.gov.ua), подтверждающего ненадлежащее качество препарата.
Порядок возврата некачественных лекарств:
- Зафиксируйте дефект, сделайте фото упаковки, серии и чека.
- Подайте рекламацию в Гослекслужбу через онлайн-форму, указав название препарата, серию, аптеку и свои контактные данные.
- Получите официальный документ, подтверждающий дефект.
- Обратитесь в аптеку с лекарством, чеком и заключением Гослекслужбы, требуйте замены или возврата средств.
- В случае отказа подайте жалобу в Госпродпотребслужбу или обратитесь в суд.
Судебная практика подтверждает, что при наличии заключения лаборатории аптека обязана удовлетворить требования потребителя (статья 708 ГКУ, статья 8 Закона о потребителях).
Можно ли вернуть лекарства в аптеку в 2026 году: исключения
Для медицинских изделий, не относящихся к лекарственным средствам (тонометры, термометры, глюкометры), правила возврата более лояльные. Если товар не вскрыт, сохранен товарный вид и имеется чек, его можно обменять в течение 14 дней (статья 9 Закона о потребителях).
Ненадлежащее качество медицинского изделия также дает право требовать возврата или замены, как и в случае с лекарственными средствами, при условии наличия лабораторного заключения.
Основные ошибки при возврате:
- Отсутствие чека или электронного подтверждения покупки.
- Субъективная оценка качества без заключения лаборатории.
- Пропуск срока годности препарата.
- Неполное документирование рекламации (серия, аптека).
По статистике, большинство жалоб отклоняют именно из-за несоблюдения этих требований.
Что делать, если отказали в возврате денег
Если аптека отказывает в возврате средств за препарат ненадлежащего качества, следует оформить письменную претензию, предоставить копии документов и дать 7 дней на ответ.
В случае игнорирования стоит обратиться в Госпродпотребслужбу или суд.
Источник: Гослекслужба