Многие украинцы регулярно используют аптечные препараты для лечения острых и хронических заболеваний. Иногда бывает, что купленные лекарства не понадобились, ведь пациент быстро выздоровел или изменился план лечения. В таких случаях возникает вопрос о возможности возврата лекарственных средств.

Можно ли вернуть лекарства в аптеку в Украине, читайте в нашем материале.

Подлежат ли возврату лекарства в Украине

Согласно украинскому законодательству, лекарства относятся к категории товаров, которые по общему правилу не подлежат возврату. Среди условий возврата лекарств в Украине есть только случаи ненадлежащего качества препарата, подтвержденные соответствующими документами.

Сейчас смотрят

В соответствии с Гражданским кодексом Украины (статья 698 ГКУ) и Законом Украины О защите прав потребителей, потребитель имеет право на защиту от приобретения товаров ненадлежащего качества. В то же время, Постановление Кабинета Министров №172 определяет, что лекарственные средства надлежащего качества не подлежат возврату.

Приказ Министерства здравоохранения № 360 О порядке отпуска лекарственных средств уточняет порядок информирования потребителей об этом ограничительном режиме. Это обусловлено гигиеническими и безопасностными требованиями, ведь открытые упаковки не могут быть повторно реализованы.

Можно ли вернуть лекарства в аптеку с чеком: когда это реально

Возврат возможен только в случае выявления ненадлежащего качества препарата. К таким случаям относятся:

фальсификация препарата или несоответствие состава маркировке;

повреждение упаковки или дефекты, возникшие до отпуска из аптеки;

изменение цвета, запаха или рассыпание таблеток;

обнаружение нарушения срока годности или неправильного хранения.

Но не надейтесь, что удастся быстро вернуть деньги. Для реализации права на возврат обязательными являются наличие фискального чека и заключения Гослекслужбы (dls.gov.ua), подтверждающего ненадлежащее качество препарата.

Порядок возврата некачественных лекарств:

Зафиксируйте дефект, сделайте фото упаковки, серии и чека.

Подайте рекламацию в Гослекслужбу через онлайн-форму

Получите официальный документ, подтверждающий дефект.

Обратитесь в аптеку с лекарством, чеком и заключением Гослекслужбы, требуйте замены или возврата средств.

В случае отказа подайте жалобу в Госпродпотребслужбу или обратитесь в суд.

Судебная практика подтверждает, что при наличии заключения лаборатории аптека обязана удовлетворить требования потребителя (статья 708 ГКУ, статья 8 Закона о потребителях).

Можно ли вернуть лекарства в аптеку в 2026 году: исключения

Для медицинских изделий, не относящихся к лекарственным средствам (тонометры, термометры, глюкометры), правила возврата более лояльные. Если товар не вскрыт, сохранен товарный вид и имеется чек, его можно обменять в течение 14 дней (статья 9 Закона о потребителях).

Ненадлежащее качество медицинского изделия также дает право требовать возврата или замены, как и в случае с лекарственными средствами, при условии наличия лабораторного заключения.

Основные ошибки при возврате:

Отсутствие чека или электронного подтверждения покупки.

Субъективная оценка качества без заключения лаборатории.

Пропуск срока годности препарата.

Неполное документирование рекламации (серия, аптека).

По статистике, большинство жалоб отклоняют именно из-за несоблюдения этих требований.

Что делать, если отказали в возврате денег

Если аптека отказывает в возврате средств за препарат ненадлежащего качества, следует оформить письменную претензию, предоставить копии документов и дать 7 дней на ответ.

В случае игнорирования стоит обратиться в Госпродпотребслужбу или суд.

Источник: Гослекслужба

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.