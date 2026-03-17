Багато українців регулярно користуються аптечними препаратами для лікування гострих та хронічних захворювань. Іноді трапляється, що придбані ліки не знадобилися, адже пацієнт швидко одужав або змінився план лікування. У таких випадках постає питання про можливість повернення лікарських засобів.

Чи підлягають поверненню ліки в Україні

За українським законодавством, ліки належать до категорії товарів, які за загальним правилом не підлягають поверненню. Серед умов повернення ліків в Україні є лише випадки неналежної якості препарату, підтверджені відповідними документами.

Відповідно до Цивільного кодексу України (стаття 698 ЦКУ) та Закону України Про захист прав споживачів, споживач має право на захист від придбання товарів неналежної якості. Водночас, Постанова Кабінету Міністрів №172 визначає, що лікарські засоби належної якості не підлягають поверненню.

Наказ Міністерства охорони здоров’я №360 Про порядок відпуску лікарських засобів уточнює порядок інформування споживачів про цей обмежувальний режим. Це обумовлено гігієнічними та безпековими вимогами, адже відкриті упаковки не можуть бути повторно реалізовані.

Чи можна повернути ліки в аптеку з чеком: коли це реально

Повернення можливе лише у випадку виявлення неналежної якості препарату. До таких випадків належать:

фальсифікація препарату або невідповідність складу маркуванню;

пошкодження упаковки чи дефекти, що виникли до відпуску з аптеки;

зміна кольору, запаху або розсипання таблеток;

виявлення порушення терміну придатності або неправильного зберігання.



Але не сподівайтеся, що вдасться швидко повернути кошти. Для реалізації права на повернення обов’язковими є наявність фіскального чеку та висновку Держлікслужби (dls.gov.ua), який підтверджує неналежну якість препарату.

Порядок повернення неякісних ліків:

Зафіксуйте дефект, зробіть фото упаковки, серії та чеку. онлайн-форму Подайте рекламацію до Держлікслужби через, вказавши назву препарату, серію, аптеку та свої контактні дані. Отримайте офіційний документ, що підтверджує дефект. Зверніться до аптеки з ліками, чеком та висновком Держлікслужби, вимагайте заміни або повернення коштів. У разі відмови подайте скаргу до Держпродспоживслужби або звернення до суду.

Судова практика підтверджує, що за наявності висновку лабораторії аптека зобов’язана задовольнити вимоги споживача (стаття 708 ЦКУ, стаття 8 Закону про споживачів).

Чи можна повернути ліки в аптеку у 2026 році: винятки

Для медичних виробів, які не належать до лікарських засобів (тонометри, термометри, глюкометри), правила повернення більш лояльні. Якщо товар не розкритий, збережено товарний вигляд та є чек, його можна обміняти протягом 14 днів (стаття 9 Закону про споживачів).

Неналежна якість медвиробу також дозволяє вимагати повернення або заміни, як і для лікарських засобів, за умови наявності лабораторного висновку.

Основні помилки при поверненні:

Відсутність чеку або електронного підтвердження покупки.

Суб’єктивна оцінка якості без висновку лабораторії.

Пропуск терміну придатності препарату.

Неповне документування рекламації (серія, аптека).

За статистикою, більшість скарг відхиляють саме через недотримання цих вимог.

Що робити, якщо відмовили у поверненні грошей

Якщо аптека відмовляє у поверненні коштів за препарат неналежної якості, слід оформити письмову претензію, надати копії документів і дати 7 днів на відповідь.

При ігноруванні варто звернутися до Держпродспоживслужби або суду.

Джерело: Держлікслужба

