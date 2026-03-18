Міністерство охорони здоров’я України затвердило нову редакцію списку лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації в межах державної програми Доступні ліки.

Відповідний наказ МОЗ №324 було видано 16 березня 2026 року, і він набуде чинності з 31 березня 2026 року. Цей документ замінює попередній наказ від 10 вересня 2025 року №1409.

Доступні ліки 2026: повний перелік

Оновлено повний перелік безкоштовних ліків, який суттєво розширює доступ пацієнтів до необхідних медикаментів. Тепер він містить 621 лікарський засіб, серед яких є 32 комбіновані препарати, 59 позицій інсуліну та нові препарати для лікування алергії.

Крім того, до списку додано тест-смужки для глюкометрів, що дає змогу пацієнтам контролювати рівень цукру у крові.

Завдяки оновленій програмі Доступні ліки у 2026 році та повному переліку препаратів українці отримують ширший вибір медикаментів для лікування хронічних захворювань.

Що змінилося у переліку медикаментів за програмою Доступні ліки у 2026 році

Порівняно з попередньою редакцією кількість ліків збільшилась на 26 позицій, комбінованих препаратів — на 2, інсуліну — на 2 позиції менше, а тест-смужок для глюкометрів — на 6 менше.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що розширений повний перелік Доступних ліків 2026 — це важливий крок для пацієнтів, особливо для людей із хронічними захворюваннями, які потребують регулярного та безперервного доступу до препаратів.

Нові позиції дозволяють забезпечити їх більшою кількістю препаратів безоплатно або з частковою доплатою, підвищуючи ефективність лікування та соціальну підтримку громадян.

Фінансування програми також зростає. Зокрема, у 2026 році на Доступні ліки передбачено 8,7 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

За правилами реімбурсації лікарські засоби та медичні вироби, закуплені до дати набуття чинності нового переліку, можна реалізовувати за старими цінами протягом 30 календарних днів після 31 березня 2026 року.

Це дає аптекам час для адаптації та оновлення цін, а пацієнтам — можливість безперервно отримувати необхідні ліки.

Новий наказ передбачає окремі списки для різних категорій препаратів:

звичайні ліки;

інсулін;

комбіновані засоби;

медичні вироби, що підлягають реімбурсації.

Таким чином з 31 березня 2026 року українці отримають оновлений та більш повний список препаратів, які можна отримати в межах програми Доступні ліки.

Це стосується не лише лікування хронічних хвороб, а й моніторингу стану здоров’я за допомогою тест-смужок, а також полегшує доступ до ліків для алергіків.

Усі охочі можуть ознайомитися з програмою Доступні ліки 2026 та оновленим списком на офіційному сайті МОЗ, щоб перевірити наявність потрібних препаратів.

Програма продовжує залишатися ключовим інструментом державної підтримки пацієнтів та забезпечення доступності лікування в Україні.

Джерело : МОЗ

