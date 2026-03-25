В Украине будут постепенно отказываться от пробы Манту, заменяя ее более точными тестами для выявления туберкулеза, в частности тестом на выделение гамма-интерферона.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Новые методы диагностики туберкулеза: что известно

По словам Курпиты, Украина переходит на современные методы выявления туберкулеза, которые являются более точными и эффективными, особенно для детей.

Речь идет о тесте на высвобождение гамма-интерферона (ТВГИ), который позволяет значительно лучше определять наличие заболевания.

Также постепенно будут внедряться новые кожные тесты, обладающие более высокой чувствительностью по сравнению с пробой Манту.

С апреля эта программа начнет действовать во всех регионах Украины.

Помимо новых тестов, в Украине уже используется современное оборудование GeneXpert, которое позволяет выявлять туберкулез, в частности лекарственно-устойчивые формы, всего за несколько часов.

Также изменены подходы к лечению заболевания.

По словам руководителя национальной программы иммунизации Минздрава Александра Заики, курс терапии сократился до 6–9 месяцев вместо прежних полутора лет.

Благодаря этому уровень выздоровления вырос до 72–75%, а ранее составлял около 50%.

При этом большинство пациентов — около 70% — проходят лечение амбулаторно.

Источник : Укринформ

