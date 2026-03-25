В Україні поступово відмовлятимуться від проби Манту, замінюючи її більш точними тестами для виявлення туберкульозу, зокрема тестом на вивільнення гамма-інтерферону.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.

Нові методи діагностики туберкульозу: що відомо

За словами Курпіти, Україна переходить на сучасні методи виявлення туберкульозу, які є більш точними та ефективними, особливо для дітей.

Йдеться про тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ), який дозволяє значно краще визначати наявність захворювання.

Також поступово впроваджуватимуть нові шкірні тести, що мають вищу чутливість у порівнянні з пробою Манту.

Із квітня ця програма почне діяти в усіх регіонах України.

Окрім нових тестів, в Україні вже використовується сучасне обладнання GeneXpert, яке дозволяє виявляти туберкульоз, зокрема лікарсько-стійкі форми, всього за кілька годин.

Також змінено підходи до лікування захворювання.

За словами керівника національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка, курс терапії скоротився до 6–9 місяців замість попередніх півтора року.

Завдяки цьому рівень одужання зріс до 72–75%, тоді як раніше становив близько 50%.

При цьому більшість пацієнтів — близько 70% — проходять лікування амбулаторно.

Джерело : Укрінформ

