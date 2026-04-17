В Украине рассматривается проект новых правил госпитализации пациентов, цель которого — более четко определить, когда человека необходимо госпитализировать, а когда лечение можно проводить амбулаторно, на дому или в дневном стационаре. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию медицинского сообщества.

Документ основан на простом принципе: госпитализация необходима только тогда, когда состояние пациента потенциально опасно для жизни или требует процедур, которые невозможно выполнить вне больницы.

Проект стандарта определяет ряд так называемых “красных флажков”, при наличии хотя бы одного из которых пациента должны направить на стационарное лечение.

Речь идет, в частности, о следующих состояниях:

Низкая сатурация крови (SpO₂) — 90% и ниже при дыхании обычным воздухом.

Нарушение дыхания: более 30 вдохов в минуту, особенно если человеку трудно говорить; или критически низкий уровень — восемь и менее вдохов в минуту, что может сопровождаться нарушением сознания.

Артериальное давление: “верхнее” давление ниже 90 мм рт. ст.; или среднее артериальное давление ниже 65 мм рт. ст. даже после попыток восстановления объема жидкости.

Пульс более 130 ударов в минуту (признаки шока); или менее 40 ударов в минуту с симптомами головокружения или гипотонии.

Нарушение сознания — 13 и менее баллов по шкале Глазго (спутанность сознания, дезориентация).

Лихорадка на фоне критических показателей анализов — в частности, фебрильная нейтропения (температура от 38 °C при резком снижении уровня лейкоцитов).

Новые правила госпитализации в 2026 году: когда госпитализируют в стационар

В документе также прописан алгоритм, который зависит от срочности состояния пациента.

Экстренная госпитализация осуществляется в случаях, когда существует угроза жизни. Пациента доставляет скорая помощь или направляет любой врач — без предварительных согласований и записей.

А вот плановая госпитализация требует направления от врача и обязательного согласования даты и времени с медучреждением. Отдельно предусмотрен режим краткосрочного наблюдения до 24 часов. За это время врачи решают, нужно ли полноценное стационарное лечение, перевод в другую больницу или выписка.

Правила госпитализации: что может измениться

Новый стандарт ужесточает требования к обоснованности пребывания пациента в больнице.

Среди ключевых нововведений:

Если нет критических показаний, пациента не госпитализируют, а лечат дома или в дневном стационаре.

Врачи обязаны ежедневно проверять, действительно ли пациент нуждается в койке. В случае стабилизации состояния человека должны выписать.

Отсутствие “социальных” причин для госпитализации, то есть пребывания в больнице, не может быть оправдано выходными, отсутствием транспорта или ожиданием плановой консультации.

Определено, когда пациента переводят в реанимацию (например, при необходимости искусственной вентиляции легких или поддержания давления), а когда — наоборот, возвращают в обычную палату после стабилизации состояния.

Лабораторные “красные флажки” в новых правилах госпитализации в Украине

Отдельно прописаны критические отклонения в анализах, которые также являются основанием для госпитализации.

Среди них:

Глюкоза крови: очень низкая (≤3,0 ммоль/л) или критически высокая (≥33,3 ммоль/л).

Гемоглобин: ≤70 г/л (или ≤80 г/л у пациентов с сердечными заболеваниями).

Натрий: ≤120 или ≥160 ммоль/л.

Калий: ≤3,0 или ≥6,0 ммоль/л.

Тромбоциты: ≤10 × 10⁹/л.

Лактат: ≥2,0 ммоль/л — возможный маркер сепсиса или шока.

В то же время стандарт предусматривает, что в исключительных случаях врачи могут отступать от этих показателей. Но такое решение обязательно должно быть письменно обосновано руководителем медицинского отделения.

Что думают врачи о новых правилах госпитализации в Украине

Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в комментарии для Интерфакс-Украина раскритиковала проект приказа Минздрава относительно стандарта Рекомендуемые критерии госпитализации пациентов для оказания стационарной помощи, заявив, что документ в нынешнем виде может создать больше рисков для пациентов, чем пользы.

По ее словам, само название документа уже вводит в заблуждение, ведь речь идет не о рекомендациях, а о фактически обязательных к исполнению нормах. В такой редакции, считает врач, стандарт превращается в жесткий регулятор, ограничивающий клиническую свободу врача.

Она подчеркивает, что правильнее было бы оформить его как клинические рекомендации с четким оговоркой, что они не могут ограничивать профессиональное решение медиков.

Голубовская подчеркивает, что ключевая проблема документа заключается в чрезмерной формализации процесса госпитализации. По ее мнению, требование одновременного соблюдения ряда условий для продолжения стационарного лечения создает ситуацию, когда врач вынужден действовать не исходя из состояния пациента, а по формальным критериям.

Это, как отмечает она, может привести к преждевременным выпискам даже тогда, когда пациент еще не стабилизировался, но уже не подпадает под определенные “пороговые” показатели.

Отдельно врач обращает внимание на то, что предложенные критерии госпитализации в основном фиксируют уже критические состояния, такие как резкое падение сатурации, критические изменения давления или нарушение сознания, вместо того, чтобы учитывать ранние прогностические признаки ухудшения. По ее мнению, это может затруднить своевременное реагирование на развитие болезни.

Кроме того, она указывает на недостаточный учет эпидемиологических и социальных факторов. В частности, в случаях инфекционных заболеваний не учитывается риск распространения болезни в условиях скопления людей, а также ситуация одиноких пациентов пожилого возраста, которые могут быть фактически неспособны обеспечить себе надлежащий уход дома. Это, по ее словам, делает амбулаторный подход в ряде случаев опасным.

Критика также касается подходов к лечению пневмоний, острых кишечных инфекций и инфекций мочевыводящих путей. Голубовская отмечает, что ориентация исключительно на формальные шкалы и “критические пороги” не учитывает скорость развития осложнений и может привести к запоздалой госпитализации.

Она подчеркивает, что, например, при кишечных инфекциях состояние пациента может резко ухудшиться из-за обезвоживания, а при пневмониях — быстро развиться дыхательная недостаточность.

Еще одной проблемой, по ее мнению, является возложение чрезмерной ответственности на семейных врачей, которые оказываются между риском нарушить стандарт и риском не направить пациента вовремя в стационар. Это, как отмечает она, создает юридическую и клиническую неопределенность и потенциально опасные ситуации для пациентов.

Врач отметила, что в условиях войны, роста инфекционных рисков и общей нагрузки на систему здравоохранения слишком жесткое регулирование может негативно повлиять на доступ пациентов к своевременной медицинской помощи.

По мнению Голубовской, проект требует существенной доработки, а соответствующая профессиональная ассоциация уже направила свои замечания в Министерство здравоохранения Украины.

