Правительство обновило подход к оформлению и продлению отсрочек от мобилизации, изменив саму логику взаимодействия между гражданами, ЦПАУ, приложением Резерв+ и территориальными центрами комплектования.

Ключевые изменения закреплены постановлением Кабинета Министров Украины №560, а также в последующих разъяснениях Минцифры и правительственных структур относительно цифровизации процедур.

Автоматическое продление отсрочек через государственные реестры

Напомним, что с 1 ноября 2025 года в Украине заработал обновленный порядок оформления отсрочек, который предусматривает максимальную цифровизацию и сокращение бумажных процедур.

Как объясняли в правительстве и профильных органах, цель изменений — сократить очереди, устранить дублирование документов и снизить количество контактов с ТЦК при первичном оформлении.

Фактически государство перешло к модели, где основные процессы либо автоматизированы, либо осуществляются через электронные сервисы. Это означает, что подача заявлений, проверка оснований и фиксация отсрочки все больше зависят от данных государственных реестров.

Одним из ключевых нововведений стало автоматическое продление отсрочек. Если информация об основаниях для отсрочки уже содержится в государственных реестрах и может быть подтверждена без дополнительных обращений, система продлевает ее самостоятельно.

Речь идет о категориях граждан, для которых основания не меняются со временем или легко верифицируются государством.

Среди них:

люди с инвалидностью;

родители многодетных семей;

студенты;

категории, определенные правительственным постановлением №560

Представители правительства в своих разъяснениях подчеркивали, что такой подход позволяет избежать повторного сбора документов и ежегодного подтверждения одних и тех же оснований, если они уже имеются в государственных базах данных.

Оформление отсрочки через приложение Резерв+

Отдельное направление изменений касается цифрового оформления. Через приложение Резерв+ уже доступны определенные типы отсрочек, которые можно получить без посещения учреждений.

После оформления пользователь получает электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Такой документ имеет полную юридическую силу, а его можно использовать как в цифровом виде, так и в распечатанном формате.

Как отмечали в Минцифре, этот инструмент создан для того, чтобы значительная часть отсрочек оформлялась без участия бумажных процедур, а подтверждение происходило через государственные реестры и автоматические проверки.

Как получить отсрочку через ЦПАУ

Для тех, кто не может воспользоваться Резерв+ или чей тип отсрочки еще не переведен в цифровой формат, сохраняется возможность оформления отсрочки через ЦПАУ.

Как происходит оформление на практике:

Вы приходите в ЦПАУ с документами: паспортом, РНОКПП и пакетом документов, подтверждающих ваше право на отсрочку. Затем администратор формирует заявление в электронном виде и через портал Дія передает его вместе с документами в соответствующий ТЦК.

После этого система проверяет, не подавали ли вы ранее другое заявление, которое еще находится на рассмотрении. Если такое заявление есть, подать новое не получится — нужно дождаться решения по предыдущему.

Если же открытых заявлений нет и основания для отсрочки подтверждены, документы автоматически отправляются в тот ТЦК, где вы состоите на воинском учете.

В случае, если вы вообще не стоите на учете в ТЦК, процесс останавливается. Об этом уведомление получает администратор ЦПАУ в своем кабинете на портале Дія. Сначала нужно встать на учет по месту жительства, и только после этого можно снова подавать заявление.

Факт подачи фиксируется в виде описи входящего пакета документов, которую выдает ЦПАУ. Именно этот документ подтверждает, что заявление официально принято к рассмотрению. После этого решение принимает исключительно ТЦК, а ЦПАУ лишь передает документы и выдает результат.

Несмотря на цифровизацию и возможность оформления отсрочки через ЦПАУ, ключевое решение о предоставлении или отказе в отсрочке остается за территориальными центрами комплектования.

ЦПАУ выполняет техническую функцию, в частности прием документов, их сканирование и передачу через электронные системы. После рассмотрения дела ТЦК отправляет результат обратно в систему, откуда заявитель получает уведомление.

В случае отказа соответствующее решение направляется заявителю с указанием причин, а также подписывается квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа. Правительство подчеркивает, что это делается для обеспечения прозрачности процедур и снижения рисков злоупотреблений.

Источник : Урядовий портал

