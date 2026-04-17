Как получить отсрочку через ЦПАУ: алгоритм действий в 2026 году
- Правительство изменило правила оформления отсрочек, сделав ставку на цифровые сервисы и автоматизацию процессов.
- Часть отсрочек можно продлить без повторной подачи документов благодаря проверкам в государственных реестрах.
- Оформление возможно онлайн или через ЦПАУ.
Правительство обновило подход к оформлению и продлению отсрочек от мобилизации, изменив саму логику взаимодействия между гражданами, ЦПАУ, приложением Резерв+ и территориальными центрами комплектования.
Ключевые изменения закреплены постановлением Кабинета Министров Украины №560, а также в последующих разъяснениях Минцифры и правительственных структур относительно цифровизации процедур.
Автоматическое продление отсрочек через государственные реестры
Напомним, что с 1 ноября 2025 года в Украине заработал обновленный порядок оформления отсрочек, который предусматривает максимальную цифровизацию и сокращение бумажных процедур.
Как объясняли в правительстве и профильных органах, цель изменений — сократить очереди, устранить дублирование документов и снизить количество контактов с ТЦК при первичном оформлении.
Фактически государство перешло к модели, где основные процессы либо автоматизированы, либо осуществляются через электронные сервисы. Это означает, что подача заявлений, проверка оснований и фиксация отсрочки все больше зависят от данных государственных реестров.
Одним из ключевых нововведений стало автоматическое продление отсрочек. Если информация об основаниях для отсрочки уже содержится в государственных реестрах и может быть подтверждена без дополнительных обращений, система продлевает ее самостоятельно.
Речь идет о категориях граждан, для которых основания не меняются со временем или легко верифицируются государством.
Среди них:
- люди с инвалидностью;
- родители многодетных семей;
- студенты;
- категории, определенные правительственным постановлением №560.
Представители правительства в своих разъяснениях подчеркивали, что такой подход позволяет избежать повторного сбора документов и ежегодного подтверждения одних и тех же оснований, если они уже имеются в государственных базах данных.
Оформление отсрочки через приложение Резерв+
Отдельное направление изменений касается цифрового оформления. Через приложение Резерв+ уже доступны определенные типы отсрочек, которые можно получить без посещения учреждений.
После оформления пользователь получает электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Такой документ имеет полную юридическую силу, а его можно использовать как в цифровом виде, так и в распечатанном формате.
Как отмечали в Минцифре, этот инструмент создан для того, чтобы значительная часть отсрочек оформлялась без участия бумажных процедур, а подтверждение происходило через государственные реестры и автоматические проверки.
Как получить отсрочку через ЦПАУ
Для тех, кто не может воспользоваться Резерв+ или чей тип отсрочки еще не переведен в цифровой формат, сохраняется возможность оформления отсрочки через ЦПАУ.
Как происходит оформление на практике:
- Вы приходите в ЦПАУ с документами: паспортом, РНОКПП и пакетом документов, подтверждающих ваше право на отсрочку. Затем администратор формирует заявление в электронном виде и через портал Дія передает его вместе с документами в соответствующий ТЦК.
- После этого система проверяет, не подавали ли вы ранее другое заявление, которое еще находится на рассмотрении. Если такое заявление есть, подать новое не получится — нужно дождаться решения по предыдущему.
- Если же открытых заявлений нет и основания для отсрочки подтверждены, документы автоматически отправляются в тот ТЦК, где вы состоите на воинском учете.
- В случае, если вы вообще не стоите на учете в ТЦК, процесс останавливается. Об этом уведомление получает администратор ЦПАУ в своем кабинете на портале Дія. Сначала нужно встать на учет по месту жительства, и только после этого можно снова подавать заявление.
- Факт подачи фиксируется в виде описи входящего пакета документов, которую выдает ЦПАУ. Именно этот документ подтверждает, что заявление официально принято к рассмотрению. После этого решение принимает исключительно ТЦК, а ЦПАУ лишь передает документы и выдает результат.
Несмотря на цифровизацию и возможность оформления отсрочки через ЦПАУ, ключевое решение о предоставлении или отказе в отсрочке остается за территориальными центрами комплектования.
ЦПАУ выполняет техническую функцию, в частности прием документов, их сканирование и передачу через электронные системы. После рассмотрения дела ТЦК отправляет результат обратно в систему, откуда заявитель получает уведомление.
В случае отказа соответствующее решение направляется заявителю с указанием причин, а также подписывается квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа. Правительство подчеркивает, что это делается для обеспечения прозрачности процедур и снижения рисков злоупотреблений.