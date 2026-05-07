Вспышка хантавируса на лайнере: в МИД рассказали о состоянии пяти украинцев на борту
- На борту круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, находятся пятеро украинцев.
- Сейчас судно направляется к Канарским островам, где 9 мая всех пассажиров и экипаж ждет полное медицинское обследование.
На борту круизного лайнера MV Hondius, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пять граждан Украины. Однако у них не обнаружили признаков заболевания.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в комментарии журналистам.
Состояние украинцев на борту лайнера с хантавирусом
По информации МИД, по состоянию на утро 7 мая, круизный лайнер следует к испанским Канарским островам, к которым должен прибыть 9 мая. После этого проведут медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.
– Состояние здоровья пяти граждан Украины, членов экипажа MV Hondius, удовлетворительное. Признаков заболевания у них не выявили, – утверждают в МИД.
По сообщению, посольство Украины в Нидерландах продолжает оставаться на постоянном контакте с представителем компании-оператора.
Кроме того, дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины, а также консульства Украины в Малаге.
Недавно в Атлантическом океане на борту круизного лайнера MV Hondius зафиксировали вспышку хантавируса. По данным иностранных изданий, уже погибли три человека, а еще один пассажир остается в критическом состоянии в больнице.