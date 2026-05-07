На борту круизного лайнера MV Hondius, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пять граждан Украины. Однако у них не обнаружили признаков заболевания.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в комментарии журналистам.

Состояние украинцев на борту лайнера с хантавирусом

По информации МИД, по состоянию на утро 7 мая, круизный лайнер следует к испанским Канарским островам, к которым должен прибыть 9 мая. После этого проведут медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.

– Состояние здоровья пяти граждан Украины, членов экипажа MV Hondius, удовлетворительное. Признаков заболевания у них не выявили, – утверждают в МИД.

По сообщению, посольство Украины в Нидерландах продолжает оставаться на постоянном контакте с представителем компании-оператора.

Кроме того, дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины, а также консульства Украины в Малаге.

Недавно в Атлантическом океане на борту круизного лайнера MV Hondius зафиксировали вспышку хантавируса. По данным иностранных изданий, уже погибли три человека, а еще один пассажир остается в критическом состоянии в больнице.

Источник : Європейська правда

