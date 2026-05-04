На борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантическом океане зафиксирована вероятная вспышка хантавируса. Трое человек погибли, еще один пассажир находится в критическом состоянии в больнице, сообщает ВВС.

Вспышка хантавируса на круизном лайнере: что известно

Отмечается, что среди погибших – супружеская пара из Нидерландов, а также гражданин Германии, но точная причина их смерти еще не установлена.

В то же время нидерландская компания заявила, что хантавирус был подтвержден у 69-летнего гражданина Великобритании, который находится в отделении интенсивной терапии в Йоханнесбурге в Южной Африке.

Хантавирус обычно передается человеку от грызунов через их фекалии, слюну или мочу. Он может вызывать тяжелые респираторные заболевания. В некоторых, редких случаях, он может передаваться между людьми.

Судно MV Hondius сейчас находится у побережья Кабо-Верде, на его борту находятся 149 человек.

Oceanwide Expeditions сообщила, что на борту также находились два члена экипажа «с острыми респираторными симптомами, один легкий, а другой тяжелый».

Они имели британское и нидерландское гражданство, и обоим требовалась срочная медицинская помощь. Однако подтверждения хантавируса у этой пары не было. Также известно, что других лиц с симптомами не выявлено.

Продолжаются переговоры с местными властями после того, как Oceanwide Expeditions назвала эту ситуацию чрезвычайной с медицинской точки зрения.

Министр здравоохранения Южной Африки доктор Аарон Мотсоаледи заявил, что состояние британского пациента критическое и он был госпитализирован в частное учреждение.

– О нем заботятся. Как вы знаете, хантавирус, как и все вирусы, не имеет специфического лечения, поэтому они оказывают симптоматическую помощь и поддержку, насколько это возможно, – сказал он.

Медицинских работников и всех, кто контактировал с пациентом, будут осматривать и тестировать.

Обозначив временные рамки, компания сообщила, что пассажиру стало плохо на борту, и он скончался 11 апреля.

Причину его смерти установить не удалось. Его тело забрали с корабля после того, как он пришвартовался к острову Святой Елены 24 апреля.

Жена этого пассажира также высадилась на острове Святой Елены, и компания сообщила, что ей стало плохо во время обратного путешествия, после чего она скончалась.

– На данный момент не подтверждено, что эти две смерти связаны с текущей медицинской ситуацией на борту, – добавили в сообщении.

27 апреля, по словам компании, еще один пассажир — гражданин Великобритании — серьезно заболел и был эвакуирован по медицинским показаниям в Южную Африку.

69-летний мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в Йоханнесбурге после того, как было подтверждено обнаружение варианта хантавируса.

Компания добавила, что в субботу скончался третий пассажир, это произошло на борту судна MV Hondius.

Причина смерти не установлена, сообщила компания Oceanwide Expeditions. Она подтвердила, что пассажир был гражданином Германии.

Какова реакция ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения оценила риск широкой эпидемии хантавируса после вероятной вспышки на борту нидерландского круизного судна в Атлантическом океане как низкий.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Генри П. Клюге заявил, что организация действует незамедлительно и работает с задействованными странами по вопросам медицинской помощи, эвакуации, расследования и оценки рисков для общественного здоровья.

Есть ли украинцы на борту лайнера

По данным посольства Украины в Нидерландах, среди членов экипажа лайнера MV Hondius, на котором зафиксировали вспышку заражения хантавирусом, есть пять украинцев

Однако свидетельств о неудовлетворительном состоянии их здоровья нет. Всего на борту находится 149 человек, являющихся гражданами 23 стран.

– Посольство поддерживает контакты с представителем компании-оператора. Ситуация находится под особым контролем МИД и посольства Украины в Нидерландах, – цитирует заявление посольства Суспильне.

Украинские дипломаты в настоящее время обратились к оператору судна с запросом о более подробной информации.

Напомним, в 2021 году во Львовской области у жителя Дрогобычского района обнаружили хантавирус. Мужчина обратился в инфекционную больницу с высокой температурой и болями в мышцах.

