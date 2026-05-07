На борту круїзного лайнера MV Hondius, на якому зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ять громадян України. Однак у них не виявили ознак захворювання.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України в коментарі журналістам.

Стан українців на борту лайнера з хантавірусом

За інформацією МЗС, станом на ранок 7 травня, круїзний лайнер прямує до іспанських Канарських островів, до яких має прибути 9 травня. Після цього проведуть медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу.

– Стан здоров’я п’ятьох громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний. Ознак захворювання у них не виявили, – стверджують у МЗС.

Згідно з повідомленням, посольство України в Нідерландах продовжує залишатися на постійному контакті з представником компанії-оператора.

Крім цього, справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України, а також консульства України в Малазі.

Нещодавно в Атлантичному океані на борту круїзного лайнера MV Hondius зафіксували спалах хантавірусу. За даними іноземних видань, вже загинули троє людей, а ще один пасажир залишається у критичному стані в лікарні.

Джерело : Європейська правда

