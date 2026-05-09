География вспышки на круизном лайнере MV Hondius расширяется: после трех летальных исходов на борту два новых подозрения на заболевание зафиксировали в Испании. Ранее было известно по меньшей мере о восьми людях среди пассажиров судна, заболевших хантавирусом.

Хантавирус на лайнере: что известно о вспышке заболевания

В Испании обнаружили двоих с подозрением на хантавирус, вспышку которого ранее зафиксировали на лайнере MV Hondius, сообщает Reuters. Сейчас официально подтверждены восемь случаев заболевания, три из которых оказались смертельными.

По информации BBC, Всемирная организация здравоохранения поддерживает связь с должностными лицами по меньшей мере 12 стран, наблюдающих за гражданами, которые находились на корабле.

Как отмечают в ВОЗ, среди них – граждане Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Сент-Китс и Невиса, Сингапура, Швеции, Швейцарии, Турции, Великобритании и США.

Хантавирус: что это и какие симптомы

Хантавирусные инфекции относятся к группе зоонозов, которые человек подхватывает от животных. Чаще эти патогены провоцируют хантавирусный легочный синдром или геморрагическую лихорадку с поражением почек, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Симптомы хантавирусной инфекции обычно проявляются лихорадкой, сильной головной болью и тошнотой. В случае развития болезни пациенты могут испытывать боль в пояснице и проблемы с мочеиспусканием, а в сложных случаях вирус провоцирует внутренние кровотечения и почечную недостаточность.

Хантавирусы провоцируют развитие двух смертельно опасных заболеваний: геморрагической лихорадки с почечным синдромом и легочного синдрома.

ГГПС поражает почки, вызывая кровотечения и острую недостаточность, которая иногда требует реанимации и гемодиализа. В то же время легочный синдром маскируется под обычный грипп, однако через несколько дней приводит к отеку легких и остановке дыхания.

Как передается хантавирус

Хантавирус обычно не распространяется между людьми, однако представляет угрозу из-за контакта с выделениями диких грызунов. Чаще инфицирование происходит при вдыхании пыли, содержащей частицы слюны или фекалий мышей, отмечают в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Также может передаваться через грязные руки, поврежденную кожу или зараженную пищу, контактировавшую с грызунами или предметами, загрязненными их выделениями.

Специалисты предупреждают о сезонном росте риска заражения хантавирусом, пик которого приходится на период с поздней весны до осени.

Объявления о новых случаях заболевания людей вдали от корабля, где зафиксировали вспышку хантавируса, вызвали обеспокоенность по поводу широкого распространения вируса. Хотя представители ВОЗ неоднократно заявляли, что риск для населения в целом не высок, а вирус передается нелегко.

– Исходя из динамики этой вспышки, как она распространяется и не распространяется среди людей на корабле, а также среди людей, которые взошли на берег, мы продолжаем считать риск низким для населения в целом, – сказала техническая сотрудница ВОЗ по вирусным угрозам Анаис Леганд.

По данным ВОЗ, тестирование показало, что вспышка вируса Hondius, обнаруженная на судне, связана с вирусом Andes – единственным видом хантавируса, способным к ограниченной передаче между людьми через тесный и длительный контакт, пишет Reuters.

Вирус Andes распространен во многих странах Южной Америки, но больше всего заражений зафиксировано в Аргентине, Чили, Боливии и Бразилии. Естественным переносчиком вируса является длиннохвостый рисовой хомячок.

Как защититься от хантавируса и что делать при появлении симптомов

Для защиты от хантавируса необходимо соблюдать жесткие правила гигиены, в частности избегать прямого контакта с грызунами и их выделениями, утверждает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Важно хранить продукты в герметичных контейнерах, а во время уборки мест, где могли быть мыши, обязательно увлажнять поверхности дезинфекторами, чтобы не вдыхать опасную пыль.

Чтобы уберечься от хантавируса в полевых условиях или на дачах, необходимо тщательно проверять спальники и одежду на наличие гнезд грызунов.

Специалисты отмечают, что любая уборка в потенциально зараженных помещениях должна совершаться исключительно в перчатках с применением спиртосодержащих или хлорсодержащих средств для обработки полов и полок.

Также крайне важно не оставлять воду и пищу открытой и закрывать щели в доме, через которые могут проникнуть вредители.

В случае обнаружения первых симптомов, особенно после контакта с грызунами или уборки подсобных помещений, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Важно обязательно сообщить врачу о возможном контакте с источником инфекции для своевременной диагностики.

