Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до уражених вірусом Ебола регіонів Демократичної Республіки Конго, що в Центральній Африці.

Відповідну рекомендацію оприлюднено на сайті МЗС України.

МЗС про поїздку до Конго

17 травня Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно підтвердила спалах епідемії вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго. Саме тому МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до регіонів, де вірус швидко поширюється: провінції Ітурі та Південне Ківу.

Громадянам України, які вже перебувають на території ДР Конго, рекомендується:

утриматися від поїздок до згаданих провінцій;

дотримуватися вказівок місцевих органів;

стежити за повідомленнями посольства України в ДР Конго.

У разі надзвичайної ситуації гаряча лінія посольства: +243 82 000 7109 (WhatsApp, Signal, Telegram), e-mail: emb_cg@mfa.gov.ua, consul_cg@mfa.gov.ua. Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 15 88.

Ситуація з Еболою

За даними ВООЗ, на розробку вакцини від Еболи може знадобитися до дев’яти місяців. Зараз розробляються дві потенційні вакцини проти штаму Бундібугіо, але жодна з них ще не пройшла клінічних випробувань, повідомив радник ВООЗ доктор Васі Мурти.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус повідомив, що зареєстровано 600 випадків Еболи та 139 смертей, але ці цифри можуть зрости.

— ВООЗ оцінює ризик епідемії як високий на національному та регіональному рівнях і низький на глобальному рівні, — пояснив Тедрос.

Також є два підтверджені випадки у столиці Уганди, Кампалі. Там одна людина померла.

Джерело : МОЗ, BBC

