Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних грошей на закупівлі медикаментів для реанімацій та інтенсивної терапії. Внаслідок дій зловмисників державі завдано збитків на понад 80,9 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ліки для реанімації за завищеними цінами

За даними слідства, група підприємців та службових осіб комерційних структур організувала постачання життєво необхідних ліків до бюджетних установ за суттєво завищеними цінами. Йдеться про препарати, які використовуються у стаціонарах під час невідкладних станів, анестезіології та для лікування важких інфекцій.

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Препарати купували напряму у виробників та імпортерів, після чого перепродавали медичним закладам через мережу афілійованих компаній. Водночас організатори свідомо порушували законодавство, перевищуючи встановлену державою граничну 10-відсоткову постачальницько-збутову надбавку.

Крім цього, правоохоронці встановили факт використання підконтрольних підприємств для формування штучного податкового кредиту та подальшого переведення незаконно отриманих грошей у готівку.

У межах розслідування проведено 16 обшуків на території Києва, Дніпра, а також Київської та Львівської областей. Слідчі вилучили фінансову документацію та електронні носії, комп’ютерну техніку та мобільні телефони; банківські картки, печатки та готівкові гроші.

Наразі чотирьом керівникам та посадовцям підприємств повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Одному з фігурантів про підозру оголошено заочно. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо трьох інших підозрюваних. Досудове розслідування триває.

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