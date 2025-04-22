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На небе появится смайлик из двух планет и Луны: когда можно будет увидеть явление

небо
Фото: Unsplash

Утром 25 апреля на небе можно будет увидеть уникальное астрономическое явление — тройное соединение планет и Луны.

Венера, Сатурн и узкий серп спутника Земли образуют фигуру, которая будет напоминать смайлик.

Луна и две планеты образуют на небе смайлик

В пятницу, примерно с 5:30 до 6:30 утра, Венера, Сатурн и полумесяц появятся на небе близко друг к другу, образуя треугольную фигуру, напоминающую улыбающееся лицо.

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Небесное зрелище можно будет увидеть вблизи восточного горизонта непосредственно перед восходом Солнца. Обе планеты яркие и хорошо видны невооруженным глазом, но телескоп или бинокль для наблюдения за звездами помогут разглядеть детали на улыбающейся серповидной Луне.

— Венера расположена выше над восточным горизонтом, Сатурн — ниже, а тонкий полумесяц — чуть ниже и севернее. Тонкий полумесяц похож на улыбку. Некоторым людям треугольник из ярких объектов может напомнить смайлик, — рассказала Бренда Калбертсон, представитель NASA.

Смайлик из двух планет и Луны будет виден из любой точки мира при условии открытого и безоблачного горизонта. Тройное соединение появится на небе через несколько дней после пика метеоритного дождя Лириды.

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Источник: Livescience

NASA, Венера, Місяць, Сатурн
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