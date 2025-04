На небе появится смайлик из двух планет и Луны: когда можно будет увидеть явление

Утром 25 апреля на небе можно будет увидеть уникальное астрономическое явление — тройное соединение планет и Луны.

Венера, Сатурн и узкий серп спутника Земли образуют фигуру, которая будет напоминать смайлик.

В пятницу, примерно с 5:30 до 6:30 утра, Венера, Сатурн и полумесяц появятся на небе близко друг к другу, образуя треугольную фигуру, напоминающую улыбающееся лицо.

Небесное зрелище можно будет увидеть вблизи восточного горизонта непосредственно перед восходом Солнца. Обе планеты яркие и хорошо видны невооруженным глазом, но телескоп или бинокль для наблюдения за звездами помогут разглядеть детали на улыбающейся серповидной Луне.

On April 25, Venus, Saturn, and a crescent moon will align before sunrise to form a “smiley face” in the eastern sky. Look around 5:30 a.m. for this rare celestial sight. pic.twitter.com/15fRfeH4IV

— Cosmoknowledge (@cosmoknowledge) April 22, 2025