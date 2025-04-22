На небе появится смайлик из двух планет и Луны: когда можно будет увидеть явление
Утром 25 апреля на небе можно будет увидеть уникальное астрономическое явление — тройное соединение планет и Луны.
Венера, Сатурн и узкий серп спутника Земли образуют фигуру, которая будет напоминать смайлик.
Луна и две планеты образуют на небе смайлик
В пятницу, примерно с 5:30 до 6:30 утра, Венера, Сатурн и полумесяц появятся на небе близко друг к другу, образуя треугольную фигуру, напоминающую улыбающееся лицо.
Небесное зрелище можно будет увидеть вблизи восточного горизонта непосредственно перед восходом Солнца. Обе планеты яркие и хорошо видны невооруженным глазом, но телескоп или бинокль для наблюдения за звездами помогут разглядеть детали на улыбающейся серповидной Луне.
— Венера расположена выше над восточным горизонтом, Сатурн — ниже, а тонкий полумесяц — чуть ниже и севернее. Тонкий полумесяц похож на улыбку. Некоторым людям треугольник из ярких объектов может напомнить смайлик, — рассказала Бренда Калбертсон, представитель NASA.
On April 25, Venus, Saturn, and a crescent moon will align before sunrise to form a “smiley face” in the eastern sky. Look around 5:30 a.m. for this rare celestial sight. pic.twitter.com/15fRfeH4IV
— Cosmoknowledge (@cosmoknowledge) April 22, 2025
Смайлик из двух планет и Луны будет виден из любой точки мира при условии открытого и безоблачного горизонта. Тройное соединение появится на небе через несколько дней после пика метеоритного дождя Лириды.
Источник: Livescience