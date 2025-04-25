Droid TW: Минобороны представило боевого робота, который помогает уничтожать врага

В разгар российско-украинской войны украинские инженеры уверенно шагают в будущее.

Одной из новейших разработок, которая уже помогает защитникам Украины на поле боя, стал наземный роботизированный комплекс Droid TW, который из-за технологического совершенства окрестили украинским терминатором.

От идеи до фронта

Разработка Droid TW началась по запросу украинских военных. Главной целью было создать платформу, способную автономно вести бой и одновременно эффективно выполнять разведывательные функции.

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В 2023 году комплекс успешно прошел полевые испытания.

А уже в декабре 2024 года Droid TW был официально кодифицирован Министерством обороны Украины, что открыло путь к массовой поставке для нужд ВСУ.

Возможности Droid TW

Изначально боевого робота проектировали как универсальную систему для выполнения ударных и разведывательных задач.

Интегрированный искусственный интеллект позволяет распознавать живую силу противника. Это существенно повышает точность огня и эффективность действий на поле боя.

Первые модификации Droid TW были оснащены пулеметами Browning калибра 12.7 мм, но впоследствии линейку дополнили моделями с пулеметами 7.62 мм.

В зависимости от конфигурации, боекомплект составляет 480 или 1000 патронов, а эффективная дальность поражения — до 1 км.

Боевые условия не помеха

Droid TW способен действовать в любое время суток. Комплекс оснащен современным тепловизором с несколькими режимами отображения изображения. Дальность обнаружения целей составляет до 1.5 км днем и до 1 км ночью.

Кроме того, платформа имеет автономный режим сопровождения целей, баллистический калькулятор и поддержку военных систем связи, включая Starlink и LTE.

Мобильность и простота эксплуатации

Комплекс легко транспортировать на пикапе или прицепе, а развертывание в боевой режим длится всего 5 минут. Управление осуществляется дистанционно — с помощью планшета или геймпада.

Сегодня Droid TW является ценным активом подразделений ВСУ, которые ведут разведку или нуждаются в высокоточной огневой поддержке.

Источник : Минобороны

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