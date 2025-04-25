Droid TW: Міноборони представило бойового робота, який допомагає нищити ворога

У розпалі російсько-української війни українські інженери впевнено крокують у майбутнє.

Однією з найновіших розробок, що вже допомагає захисникам України на полі бою, став наземний роботизований комплекс Droid TW, якого через технологічну досконалість охрестили українським термінатором.

Від ідеї до фронту

Розробка Droid TW розпочалася на запит українських військових. Головною метою було створити платформу, здатну автономно вести бій і водночас ефективно виконувати розвідувальні функції.

Зараз дивляться

У 2023 році комплекс успішно пройшов польові випробування.

А вже в грудні 2024 року Droid TW було офіційно кодифіковано Міністерством оборони України, що відкрило шлях до масового постачання для потреб ЗСУ.

Можливості Droid TW

Спочатку бойового робота проєктували як універсальну систему для виконання ударних і розвідувальних завдань.

Інтегрований штучний інтелект дає змогу розпізнавати живу силу противника. Це суттєво підвищує точність вогню та ефективність дій на полі бою.

Перші модифікації Droid TW були оснащені кулеметами Browning калібру 12.7 мм, але згодом лінійку доповнили моделями з кулеметами 7.62 мм.

Залежно від конфігурації, боєкомплект становить 480 або 1000 набоїв, а ефективна дальність ураження — до 1 км.

Бойові умови не перешкода

Droid TW здатний діяти у будь-який час доби. Комплекс оснащено сучасним тепловізором з кількома режимами відображення зображення. Дальність виявлення цілей становить до 1.5 км вдень і до 1 км вночі.

Крім того, платформа має автономний режим супроводу цілей, балістичний калькулятор та підтримку військових систем зв’язку, включно з Starlink та LTE.

Мобільність і простота експлуатації

Комплекс легко транспортувати на пікапі або причепі, а розгортання у бойовий режим триває лише 5 хвилин. Керування здійснюється дистанційно — за допомогою планшета або геймпада.

Сьогодні Droid TW є цінним активом підрозділів ЗСУ, які ведуть розвідку або потребують високоточної вогневої підтримки.

Джерело : Міноборони

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