Найдорожча гра в історії: Rockstar показала новий трейлер GTA VI

Студія Rockstar Games представила другий трейлер найдорожчої гри в історії – Grand Theft Auto VI. Реліз GTA VI заплановано на 26 травня 2026 року.

Новий трейлер GTA VI

У відео детально показали головних героїв гри – Джейсона та Люсію. Згідно з сюжетом, вони опиняються втягнутими у невдале пограбування, після чого змушені ховатися в штаті Леоніда – вигаданій версії Флориди.

– Джейсон і Люсія завжди знали, що колода складається проти них. Але коли легкий куш зривається, вони опиняються на найтемнішій стороні найсонячнішого місця в Америці, у центрі злочинної змови, що охопила весь штат Леоніда, і змушені покладатися одне на одного як ніколи раніше, якщо хочуть вибратися живими, – йдеться в описі до трейлеру.

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За даними ЗМІ, на виробництво GTA VI пішло більше грошей, ніж на будівництво Бурдж-Халіфи – найвищої будівлі у світі. На Бурдж-Халіфу витратили 6 років і $1,5 млрд, а на GTA VI – не менше 8 років і близько $2 млрд.

Попри значні витрати, експерти прогнозують швидке повернення інвестицій: попередня частина франшизи, GTA V, принесла понад $7,7 млрд прибутку за десятиріччя.

Очікується, що вихід GTA VI у травні 2026 року стане ключовою подією у світі відеоігор за останні роки.

Фото: скриншот з трейлера

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