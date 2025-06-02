Парад планет в июне 2025 года: когда и где можно будет увидеть уникальное явление
В июне 2025 года украинцы смогут увидеть редкое астрономическое явление — парад планет. Сразу шесть небесных тел выстроятся по одну сторону от Солнца.
Парад планет в июне 2025 — когда и где смотреть
Парад планет можно будет увидеть утром 3 июня, примерно за 45-60 минут до восхода солнца. В это время Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун образуют на небе изящную дугу.
Чтобы увидеть парад планет, может понадобиться бинокль или телескоп. Смотреть надо будет в сторону восточного и юго-восточного горизонта.
Лучше всего парад планет 3 июня 2025 года будет видно из Северного полушария, но наблюдать за астрономическим явлением можно будет из многих уголков мира.
Парад планет — астрономическое явление, когда определенное количество планет Солнечной системы оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. При этом они расположены более или менее близко друг к другу на небесной сфере.
Недавно ученые дали прогноз, какая судьба ждет Землю после угасания Солнца примерно через 12 млрд лет.