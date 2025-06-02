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Парад планет у червні 2025: коли і де можна буде побачити унікальне явище

парад планет
Фото: Unsplash

У червні 2025 року українці зможуть побачити рідкісне астрономічне явище – парад планет. Одразу шість небесних тіл вишикуються по один бік від Сонця.

Парад планет у червні 2025 – коли і де дивитися

Парад планет можна буде побачити вранці 3 червня, приблизно за 45-60 хвилин до сходу сонця. У цей час Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун утворять на небі витончену дугу.

Щоб побачити парад планет, може знадобитися бінокль або телескоп. Дивитися треба буде в бік східного та південно-східного горизонту.

Зараз дивляться

Найкраще парад планет 3 червня 2025 року буде видно з Північної півкулі, але спостерігати за астрономічним явищем можна буде з багатьох куточків світу.

Парад планет – астрономічне явище, коли певна кількість планет Сонячної системи опиняється по один бік від Сонця в невеликому секторі. При цьому вони розташовані більш-менш близько одна до одної на небесній сфері.

Нещодавно науковці дали прогноз, яка доля чекає на Землю після згасання Сонця приблизно через 12 млрд років.

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