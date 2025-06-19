16 млрд паролей от Apple, Google, Facebook и Telegram слиты в сеть — Forbes

В сеть было слито 16 млрд паролей пользователей Apple, Google, Facebook, Telegram и других сервисов. Это крупнейшая утечка данных в истории, сообщает Forbes.

Что известно об утечке 16 млрд паролей

Исследователи из Cybernews обнаружили “30 утечек данных, содержащих от десятков миллионов до более 3,5 миллиардов записей каждая”. Общее количество скомпрометированных записей на данный момент достигло 16 миллиардов.

Крупнейшая в истории утечка включает миллиарды учетных данных для входа в социальные сети, VPN, порталы разработчиков и учетные записи пользователей всех крупных поставщиков. Эти данные являются основой для фишинговых атак и взлома учетных записей.

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— Это не просто утечка информации — это схема для массового взлома. Это свежая информация, которую можно использовать как оружие в больших масштабах, — заявили исследователи.

Большая часть этой информации была структурирована в формате URL-адреса, за которым следовали данные для входа и пароль. По словам исследователей, эта информация открывает доступ к “практически любым онлайн-сервисам, от Apple, Facebook и Google до GitHub, Telegram и различных правительственных сервисов”.

Пользователям советуют позаботиться о безопасности своих учетных записей в соцсетях уже сейчас. Поменяйте пароли, выбирая надежные и уникальные комбинации. А также используйте многофакторную аутентификацию.

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