16 млрд паролів від Apple, Google, Facebook і Telegram злито в мережу – Forbes

У мережу було злито 16 млрд паролів користувачів Apple, Google, Facebook, Telegram та інших сервісів. Це найбільший витік даних в історії, повідомляє Forbes.

Що відомо про витік 16 млрд паролів

Дослідники з Cybernews виявили “30 витоків даних, що містять від десятків мільйонів до понад 3,5 мільярдів записів кожен”. Загальна кількість скомпрометованих записів наразі досягла 16 мільярдів.

Найбільший в історії витік включає мільярди облікових даних для входу в соціальні мережі, VPN, портали розробників і облікові записи користувачів усіх великих постачальників. Ці дані є основою для фішингових атак і злому облікових записів.

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– Це не просто витік інформації — це схема для масового злому. Це свіжа інформація, яку можна використовувати як зброю в великих масштабах, – заявили дослідники.

Більша частина цієї інформації була структурована у форматі URL-адреси, за якою слідували дані для входу та пароль. За словами дослідників, ця інформація відкриває доступ до “практично будь-яких онлайн-сервісів, від Apple, Facebook і Google до GitHub, Telegram і різних урядових сервісів”.

Користувачам радять подбати про безпеку своїх облікових записів у соцмережах вже зараз. Змініть паролі, вибираючи надійні та унікальні комбінації. А також використовуйте багатофакторну автентифікацію.

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