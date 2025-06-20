X как WeChat: Илон Маск запускает инвестиции и финансовые сервисы на платформе

Социальная сеть X (ранее Twitter) вскоре получит новые функции – пользователи смогут инвестировать и торговать непосредственно в приложении.

Об этом сообщила генеральный директор компании Линда Якарино в комментарии Financial Times.

По ее словам, X также рассматривает запуск собственной кредитной или дебетовой карты, вероятно, еще в этом году.

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Новые функции X – что известно

Новые сервисы являются логическим продолжением стратегии Илона Маска, который приобрел Twitter в апреле 2022 года за $44 млрд и впоследствии переименовал его в X. Бизнесмен неоднократно заявлял, что стремится сделать платформу аналогом китайского WeChat – универсальным приложением для общения, платежей, покупок и развлечений.

– В 2025-м X соединит вас так, как вы и представить не могли. X TV, X Money, Grok и прочее, – писала Якарино еще в конце прошлого года.

Также известно, что X заключила партнерство с Visa для внедрения прямых платежных решений.

Финансовое состояние платформы X

Линда Якарино возглавила компанию в 2023 году на фоне оттока рекламодателей, которые опасались за безопасность контента на платформе. По ее словам, 96% клиентов, которые покинули соцсеть после приобретения Маском, уже вернулись.

Согласно прогнозу аналитической компании Emarketer, 2025 год станет первым годом с момента покупки X, когда платформа покажет рост рекламных доходов.

На фоне конфликта с рекламной индустрией компания также подала иск в федеральный суд в Техасе против Всемирной федерации рекламодателей. В документе X обвиняет организацию в сговоре с целью бойкота платформы, что привело к финансовым потерям.

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