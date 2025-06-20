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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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X як WeChat: Ілон Маск запускає інвестиції та фінансові сервіси на платформі

X стане суперзастосунком
Фото: Pexels

Соціальна мережа X (раніше Twitter) невдовзі матиме нові функції – користувачі зможуть інвестувати та торгувати безпосередньо в застосунку.

Про це повідомила генеральна директорка компанії Лінда Якаріно у коментарі Financial Times.

За її словами, X також розглядає запуск власної кредитної або дебетової картки, ймовірно, ще цього року.

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Нові функції X – що відомо

Нові сервіси є логічним продовженням стратегії Ілона Маска, який придбав Twitter у квітні 2022 року за $44 млрд і згодом перейменував його на X. Бізнесмен неодноразово заявляв, що прагне зробити платформу аналогом китайського WeChat – універсальним застосунком для спілкування, платежів, покупок і розваг.

– У 2025-му X з’єднає вас так, як ви й не могли уявити. X TV, X Money, Grok та інше, – писала Якаріно ще наприкінці минулого року.

Також відомо, що X уклала партнерство з Visa для впровадження прямих платіжних рішень.

Фінансовий стан платформи X

Лінда Якаріно очолила компанію у 2023 році на тлі відтоку рекламодавців, які побоювалися за безпеку контенту на платформі. За її словами, 96% клієнтів, які залишили соцмережу після придбання Маском, уже повернулися.

Згідно з прогнозом аналітичної компанії Emarketer, 2025 рік стане першим роком із моменту купівлі X, коли платформа покаже зростання рекламних доходів.

На тлі конфлікту з рекламною індустрією компанія також подала позов до федерального суду в Техасі проти Всесвітньої федерації рекламодавців. У документі X звинувачує організацію у змові з метою бойкоту платформи, що призвело до фінансових втрат.

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