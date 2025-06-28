OpenAI використовує ШІ-чіпи Google для роботи ChatGPT

OpenAI почала орендувати штучний інтелект-чіпи Google для роботи ChatGPT та інших своїх продуктів.

Про це повідомляє Reuters.

OpenAI орендує AI-чіпи Google для ChatGPT: що відомо

Відомо, що OpenAI залишається одним із найбільших покупців чіпів Nvidia, які використовує для навчання своїх моделей і виконання обчислень для інференції — процесу, коли штучний інтелект застосовує набуті знання для прогнозів і прийняття рішень на основі нових даних.

Зараз дивляться

Компанія не збирається повністю відмовлятися від рішень Nvidia, однак прагне розширити свою базу чіпів для роботи ChatGPT. Зокрема, OpenAI планує частково перенести обчислювальні процеси своїх продуктів на хмарну платформу Google Cloud, щоб знизити залежність від Microsoft і її дата-центрів.

Додавши до своєї інфраструктури Google Cloud, OpenAI зможе забезпечити зростаючі потреби у потужностях для своїх сервісів. Для Google ця співпраця також вигідна — компанія вперше надає свої AI-чіпи сторонньому користувачу, адже раніше вони використовувались виключно для внутрішніх продуктів Google.

Нагадаємо, OpenAI уклала угоду з Google для використання її хмарних потужностей. Це стало несподіваним кроком, адже компанії конкурують у сфері штучного інтелекту.

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