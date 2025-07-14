Данія забезпечить Збройні сили супутниковим зв’язком

Данія вперше передала через Європейське оборонне агентство (EDA) супутникові послуги європейського виробництва, які будуть використані для оборонних потреб України.

Про це інформує уряд Данії.

Супутникові послуги для оборони України від Данії

– Я пишаюся тим, що Данія робить свій внесок у космічну оборону України. Космос – це сфера, яка дедалі більше потребує уваги з боку оборонної політики. У тісній співпраці з Оборонним агентством ЄС Данія зробила свій внесок у зміцнення супутникового зв’язку України для захисту від Росії. Космічні рішення мають великий потенціал, який може сприяти обороні України, Данії і всієї Європи, – заявив міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен.

Допомога містить технологічні рішення, що розширюють доступ України до безпечного і стабільного супутникового зв’язку.

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Зазначається, що супутники надзвичайно важливі у сучасній обороні.

Допомога від Данії забезпечить Україні приймальні термінали, які українські Сили оборони зможуть застосовувати для організації доступу до супутникового зв’язку, що значно посилить здатність України протистояти незаконному вторгненню Росії у боротьбі за свободу.

– Термінали забезпечать надійний та безпечний зв’язок, що може мати вирішальне значення для проведення військових операцій, – йдеться у повідомленні.

Це рішення запропонувала Україна. У Європейському оборонному агентстві сподіваються, що інші країни ЄС теж підтримають дану ініціативу і розглянуть можливість надати подібну допомогу.

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