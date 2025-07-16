Без капли горючего: в Дании запустили внутренний рейс на электросамолете

В Дании впервые совершили внутренний авиарейс без единой капли топлива. Электрический самолет Alia Ctol компании Beta Technologies преодолел маршрут между Сеннерборгом и Копенгагеном, используя только электричество

Самолет на электричестве – тестовый полет

Полет стал частью масштабной климатической программы ProjectZero, действующей в Сеннерборге с 2007 года. Ее цель – сделать город климатически нейтральным к 2029 году. Сейчас уже удалось сократить энергетические выбросы CO₂ на 69%, сообщает Presseportal.

По словам директора фонда GOTO Sønderborg Тени Хаве, этот полет показывает готовность Дании и Европы к переходу на экологически чистую авиацию

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– Мы гордимся, что именно Сеннерборг стал местом этого прорыва. Это еще раз подтверждает лидерство нашего региона в сфере энергоэффективности и устойчивого развития, – отметила г-жа Хаве.

Электросамолет Alia Ctol выбрасывает на 84% меньше CO₂, чем традиционные самолеты с двигателями внутреннего сгорания. Он разработан для перевозки пассажиров и грузов на региональных маршрутах и сейчас производится в США, в штате Вермонт.

Будущее коммерческой электроавиации

Финансовую и технологическую поддержку ProjectZero оказывает датская компания Danfoss, один из ведущих игроков в области энергоэффективных решений. Почетный председатель компании Юрген Мадс Клаусен прогнозирует, что коммерческие электросамолеты среднего размера появятся уже в течение следующего десятилетия.

– Это не разовое мероприятие, а начало новой эпохи. Как только технология созреет, развитие будет стремительным, так же как произошло с электромобилями, – убежден Юрген Мадс Клаусен.

Международное энергетическое агентство назвало Сеннерборг глобальной столицей энергоэффективности, и электрический полет только закрепляет этот статус.

По оценкам агентства, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году, доля электроэнергии в энергопотреблении мира должна вырасти до 50%, и Сеннерборг демонстрирует, как это возможно.

Фото: Euronews

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