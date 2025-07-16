Без краплі пального: у Данії запустили внутрішній рейс на електролітаку

У Данії вперше здійснили внутрішній авіарейс без жодної краплі пального. Електричний літак Alia Ctol компанії Beta Technologies подолав маршрут між Сендерборгом і Копенгагеном, використовуючи лише електрику

Літак на електриці – тестовий політ

Політ став частиною масштабної кліматичної програми ProjectZero, що діє в Сендерборзі з 2007 року. Її мета – зробити місто кліматично нейтральним до 2029-го. Зараз уже вдалося скоротити енергетичні викиди CO₂ на 69%, повідомляє Presseportal.

За словами директорки фонду GOTO Sønderborg Тені Хаве, цей політ показує готовність Данії та Європи до переходу на екологічно чисту авіацію

Зараз дивляться

– Ми пишаємося, що саме Сендерборг став місцем цього прориву. Це ще раз підтверджує лідерство нашого регіону у сфері енергоефективності та сталого розвитку, – зазначила пані Хаве.

Електролітак Alia Ctol викидає на 84% менше CO₂, ніж традиційні літаки з двигунами внутрішнього згоряння. Він розроблений для перевезення пасажирів і вантажів на регіональних маршрутах і зараз виробляється у США, в штаті Вермонт.

Майбутнє комерційної електроавіації

Фінансову та технологічну підтримку ProjectZero надає данська компанія Danfoss, один із провідних гравців у галузі енергоефективних рішень. Почесний голова компанії Юрген Мадс Клаусен прогнозує, що комерційні електролітаки середнього розміру зʼявляться вже протягом наступного десятиліття.

– Це не одноразова акція, а початок нової епохи. Щойно технологія дозріє, розвиток буде стрімким так само, як сталося з електромобілями, – переконаний Юрген Мадс Клаусен.

Міжнародне енергетичне агентство назвало Сендерборг глобальною столицею енергоефективності, і електричний політ лише закріплює цей статус.

За оцінками агентства, щоб досягти кліматичної нейтральності до 2050 року, частка електроенергії в енергоспоживанні світу має зрости до 50%, і Сендерборг демонструє, як це можливо.

Фото: Euronews

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