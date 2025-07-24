Сбой Starlink во всем мире, украинцы заявляют о проблемах с интернетом

В работе спутниковых терминалов Starlink компании SpaceX произошел сбой по всему миру вечером в четверг, 24 июля.

Почему возник сбой в Starlink

— Сейчас в работе Starlink наблюдается сбой. Наша команда занимается этим, — говорится на сайте компании.

Американский миллиардер Илон Маск пообещал в ближайшее время восстановить Starlink.

— Услуга будет восстановлена в ближайшее время. Извините за сбой, — отметил он.

По словам Маска, компания SpaceX устранит первопричину, чтобы такие ситуации не повторялись.

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Аналитики проекта DeepState со ссылкой на украинских защитников сообщили, что их терминалы Starlink перестали работать.

Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что проблемы с работой Starlink наблюдаются не только в Украине, но и в некоторых других странах мира.

По его словам, у российских оккупантов также не работают терминалы Starlink, которые они используют.

В марте 2025 года американский предприниматель и бывший старший советник президента США Илон Маск утверждал, что не намерен отключать терминалы Starlink для Украины.

По его словам, украинские линии связи были бы разрушены без терминалов Starlink, ведь российские войска способны глушить все другие коммуникации.

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