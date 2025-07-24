Збій Starlink в усьому світі, українці заявляють про проблеми з інтернетом

У роботі супутникових терміналів Starlink компанії SpaceX стався збій по всьому світу ввечері у четвер, 24 липня.

Чому виник збій у Starlink

– Зараз у роботі Starlink спостерігається збій. Наша команда займається цим, – йдеться на сайті компанії.

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв найближчим часом відновити Starlink.

– Послуга буде відновлена найближчим часом. Вибачте за збій, – зазначив він.

За словами Маска, компанія SpaceX усуне першопричину, щоб таких ситуацій не повторювалося.

Зараз дивляться

Аналітики проєкту DeepState з посиланням на українських захисників повідомили, що їхні термінали Starlink перестали працювати.

Проте керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що проблеми з роботою Starlink спостерігаються не лише в Україні, але в деяких інших країнах світу.

За його словами, у російських окупантів також не працюють термінали Starlink, які вони використовують.

У березні 2025 року американський підприємець і колишній старший радник президента США Ілон Маск стверджував, що не має намірів відключати термінали Starlink для України.

За його словами, українські лінії зруйнувалися б без терміналів Starlink, адже російські війська здатні глушити всі інші комунікації.

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