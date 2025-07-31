Юлия Захарченко, редактор ленты
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Сбой в Telegram: в Украине и по всему миру жалуются на перебои
Пользователи в Украине и по всему миру жалуются на сбой в работе мобильного приложения Telegram.
Сбой в Telegram: что известно и в чем причина
Как сообщают пользователи мессенджера, сообщения отправляются с задержкой, а медиафайлы долго загружаются.
Сбой в Telegram подтверждает DownDetector, который отслеживает перебои в работе сайтов и онлайн-сервисов в режиме реального времени.
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В настоящее время неизвестна причина, по которой произошел сбой в работе мобильного приложения Telegram.
В понедельник, 24 июля, по всему миру произошел сбой в работе спутниковых терминалов Starlink компании SpaceX.
Тогда американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания SpaceX устранит первопричину для предотвращения повторения таких ситуаций.
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