Сбой в Telegram: в Украине и по всему миру жалуются на перебои

Пользователи в Украине и по всему миру жалуются на сбой в работе мобильного приложения Telegram.

Сбой в Telegram: что известно и в чем причина

Как сообщают пользователи мессенджера, сообщения отправляются с задержкой, а медиафайлы долго загружаются.

Сбой в Telegram подтверждает DownDetector, который отслеживает перебои в работе сайтов и онлайн-сервисов в режиме реального времени.

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В настоящее время неизвестна причина, по которой произошел сбой в работе мобильного приложения Telegram.

В понедельник, 24 июля, по всему миру произошел сбой в работе спутниковых терминалов Starlink компании SpaceX.

Тогда американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания SpaceX устранит первопричину для предотвращения повторения таких ситуаций.

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