Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Збій у Telegram: в Україні та по всьому світу скаржаться на перебої
Користувачі в Україні та по всьому світу скаржаться на збій у роботі мобільного додатку Telegram.
Збій у Telegram: що відомо та яка причина
Як повідомляють користувачі месенджера, повідомлення надсилаються із затримкою, а медіафайли довго завантажуються.
Збій у Telegram підтверджує DownDetector, який відстежує перебої у роботі сайтів та онлайн-сервісів у режимі реального часу.
Зараз дивляться
Наразі невідома причина, чому виник збій у роботі мобільного додатку Telegram.
У понеділок, 24 липня, по всьому світу стався збій у роботі супутникових терміналів Starlink компанії SpaceX.
Тоді американський мільярдер Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX усуне першопричину для запобігання повторення таких ситуацій.
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