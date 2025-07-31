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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Збій у Telegram: в Україні та по всьому світу скаржаться на перебої

Telegram, телефон
Фото: Unsplash

Користувачі в Україні та по всьому світу скаржаться на збій у роботі мобільного додатку Telegram.

Збій у Telegram: що відомо та яка причина

Як повідомляють користувачі месенджера, повідомлення надсилаються із затримкою, а медіафайли довго завантажуються.

Збій у Telegram підтверджує DownDetector, який відстежує перебої у роботі сайтів та онлайн-сервісів у режимі реального часу.

Зараз дивляться

Наразі невідома причина, чому виник збій у роботі мобільного додатку Telegram.

Збій у Телеграм - скриншот

Збій у Telegram. Фото: DownDetector

У понеділок, 24 липня, по всьому світу стався збій у роботі супутникових терміналів Starlink компанії SpaceX.

Тоді американський мільярдер Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX усуне першопричину для запобігання повторення таких ситуацій.

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