Суд проти ШІ: Disney та Universal звинувачують Midjourney у порушенні авторських прав

Компанії Disney та Universal подали позов до суду проти Midjourney, генератора зображень на основі штучного інтелекту, через порушення авторських прав.

Студії звинувачують компанію, що займається ШІ, у “піратстві” і вимагають заборони на використання персонажів, захищених авторським правом.

Disney та Universal подали до суду на Midjourney

У позові, поданому до федерального суду Лос-Анджелеса, стверджується, що Midjourney незаконно використовувала бібліотеки двох голлівудських студій, створюючи і поширюючи без дозволу “незліченні” копії їхніх знакових персонажів, таких як Дарт Вейдер із Зоряних воєн, Ельза із Крижаного серця та Міньйони із Нікчемного Я.

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Гораціо Гутьєррес, головний юридичний директор Disney, заявив, що студія підтримує розвиток ШІ, однак вважає неприйнятним використання чужої інтелектуальної власності без дозволу.

За словами представниці NBCUniversal Кім Гарріс, компанія подала позов, щоб захистити працю художників та інвестиції у власний контент.

Студії стверджують, що Midjourney проігнорувала їхні запити щодо припинення порушень і продовжила запускати оновлені версії сервісу, які генерують ШІ-зображення ще вищої якості.

У позові компанії навели приклади анімацій Midjourney, в яких фігурують персонажі Disney, такі як Йода зі світловим мечем, Барт Сімпсон на скейтборді, Залізна людина Marvel в польоті. Генератор зображень також відтворив таких персонажів Universal – Шрека, По з Кунг-фу Панди та дракона Беззубика з Як приборкати дракона.

У 2022 році в інтерв’ю Forbes гендиректор Midjourney Девід Гольц визнав, що база для навчання моделі створена шляхом масштабного “скрейпінгу” інтернету. Студії назвали Midjourney “типовим порушником авторських прав і бездонною ямою плагіату”.

Disney і Universal вимагають накласти тимчасову заборону на діяльність компанії, доки та не запровадить технічні механізми для запобігання порушенням. Також студії хочуть отримати компенсацію збитків, сума якої наразі не оприлюднена.