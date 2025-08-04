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Минцифры представило правила безопасной работы с ИИ для адвокатов и судей

ШІ Штучний інтелект
Фото: Pixabay

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Минюстом, Государственной судебной администрацией, Ассоциацией юристов Украины и другими партнерами подготовило первые рекомендации по ответственному использованию искусственного интеллекта в юридической сфере.

Об этом сообщает Минцифры.

Как юристам безопасно использовать ИИ: рекомендации от Минцифры

Документ ориентирован на юристов, адвокатов, судей, прокуроров, нотариусов и других специалистов, которые работают с законодательством.

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Разработчики отмечают, что ИИ-инструменты могут значительно упростить подготовку контрактов и исков, помочь в мониторинге изменений в законодательстве и анализе судебной практики. В то же время они предупреждают о рисках — от утечки персональных данных и нарушения профессиональной тайны до ошибок в толковании права и так называемых галлюцинаций ИИ.

В рекомендациях приведены:

  • список из 40 ИИ-инструментов, среди которых ChatGPT, Gemini, DoNotPay, WINCOURT, «Суд на ладони»;
  • советы по созданию эффективных запросов;
  • развенчание распространенных мифов;
  • критерии выбора надежных систем.

Среди ключевых советов — не вводить в ИИ-системы данные, по которым можно идентифицировать личность; проверять ответы ИИ и требовать ссылки на источники; фиксировать использование ИИ в договорах с клиентами; выбирать защищенные версии, которые не сохраняют историю запросов.

Документ подготовлен при поддержке проекта UK DIGIT, который финансируется UK Dev и реализуется Фондом Евразия.

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