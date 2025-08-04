Минцифры представило правила безопасной работы с ИИ для адвокатов и судей
Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Минюстом, Государственной судебной администрацией, Ассоциацией юристов Украины и другими партнерами подготовило первые рекомендации по ответственному использованию искусственного интеллекта в юридической сфере.
Об этом сообщает Минцифры.
Как юристам безопасно использовать ИИ: рекомендации от Минцифры
Документ ориентирован на юристов, адвокатов, судей, прокуроров, нотариусов и других специалистов, которые работают с законодательством.
Разработчики отмечают, что ИИ-инструменты могут значительно упростить подготовку контрактов и исков, помочь в мониторинге изменений в законодательстве и анализе судебной практики. В то же время они предупреждают о рисках — от утечки персональных данных и нарушения профессиональной тайны до ошибок в толковании права и так называемых галлюцинаций ИИ.
В рекомендациях приведены:
- список из 40 ИИ-инструментов, среди которых ChatGPT, Gemini, DoNotPay, WINCOURT, «Суд на ладони»;
- советы по созданию эффективных запросов;
- развенчание распространенных мифов;
- критерии выбора надежных систем.
Среди ключевых советов — не вводить в ИИ-системы данные, по которым можно идентифицировать личность; проверять ответы ИИ и требовать ссылки на источники; фиксировать использование ИИ в договорах с клиентами; выбирать защищенные версии, которые не сохраняют историю запросов.
Документ подготовлен при поддержке проекта UK DIGIT, который финансируется UK Dev и реализуется Фондом Евразия.