В Україні з’явиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту. Міністерство цифрової трансформації працює над AI Factory.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров. За його словами, до 2030 року Україна має на меті увійти до трійки держав-лідерів за рівнем розвитку та впровадження ШІ.

Що відомо про AI Factory

AI Factory – це проєкт, завдяки якому в Україні з’явиться сучасна інфраструктура для запуску та масштабування AI-продуктів всередині країни.

Дані держави й громадян з AI-сервісів залишатимуться в Україні – під захистом суверенних датацентрів. А ШІ-продукти для українців, Сил оборони та держсектору стануть ще швидшими.

– На інфраструктурі AI Factory працюватимуть ключові державні ШІ-сервіси, які створює WINWIN AI Center of Excellence для Мінцифри. Першочергово — AI-помічник у Дії. Також її використовуватимуть для AI-тьютора в Мрії, а згодом — для проєктів у сферах оборони, медицини та наукових досліджень, – повідомили у Мінцифри.

Федоров пояснив, що AI Factory – це:

технологічна база – обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та все необхідне для запуску ШІ на повну;

програмне забезпечення – середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація;

дані – інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації і передавання даних — усе, щоб моделі мали доступ до якісної інформації;

командна експертиза – програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.

– Запуск AI Factory — крок до технологічного суверенітету та цифрової безпеки України. Це початок розвитку власної незалежної AI-екосистеми, де рішення створюються в Україні для українців, – додали у Мінцифри.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

