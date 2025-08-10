”Поцелуй” двух планет: Венера и Юпитер встретятся на небосклоне

Венера и Юпитер, две самые яркие планеты Солнечной системы, сойдутся на небосклоне утром во вторник, 12 августа. Они будут на расстоянии менее градуса друг от друга.

Когда наблюдать соединение Венеры и Юпитера

Венера и Юпитер сойдутся вместе на небосклоне около 03:00 утра. Они взойдут на востоке в созвездии Близнецов и поднимутся примерно на 20 градусов над горизонтом перед рассветом.

Поскольку планеты расположены довольно низко над горизонтом, лучше наблюдать за ними на равнинной местности без деревьев, зданий или других препятствий на востоке.

Вы легко сможете увидеть Венеру и Юпитер невооруженным глазом благодаря их яркости. Венера является вторым по яркости объектом в ночном небе после Луны, за ней следует Юпитер.

Но чтобы лучше рассмотреть соединение двух планет, стоит воспользоваться биноклем или телескопом. Так можно будет увидеть облачные полосы Юпитера и, возможно, даже его знаменитое Большое красное пятно — гигантский шторм в облачных полосах планеты, вдвое превышающий ширину Земли.

Если вы пропустите соединение Венеры и Юпитера, не волнуйтесь — планеты будут оставаться близко друг к другу в течение следующих нескольких ночей, хотя они и будут медленно отдаляться.

Источник: Livescience

